La mejor farmacia está en Boiro

La Farmacia Cimadevila, de Boiro, ha sido distinguida como Farmacia Gallega Destacada en la tercera edición de los Premios a la Excelencia Farmacéutica que organiza ACMfarma.

La «cercanía» y la «confianza» que brindan a sus clientes son, junto con la profesionalidad de «un equipo cercano y formado» las claves que, según Carmen Pouso, cotitular de la farmacia, junto a sus hijas Sara y Elena, les han hecho acreedores de este reconocimiento. Un aprecio que, ellas perciben también entre las personas que, desde hace treinta años, confían en sus servicios.

Equipo de profesionales de la Farmacia Cimadevila, de Boiro. / Cedida

De hecho, explica Carmen, «hoy vienen a nuestra farmacia los hijos y nietos de los que fueron nuestros primeros clientes, y eso demuestra la confianza que tienen en nosotros». Y es que, añade, la «gente valora mucho que la escuchen y hay que saber escuchar». Desde sus inicios, la filosofía de Cimadevila «se basa en la información al paciente con el fin de mejorar su calidad de vida».

Una botica robotizada

A la atención personalizada que brinda un equipo especializado, integrado por diez profesionales, Cimadevila suma su apuesta por la innovación. Desde hace ocho años, es una farmacia robotizada, que delega en unos robots la labor de búsqueda de las medicinas, «lo cual nos permite mantener un mayor contacto con el paciente, al que podemos dedicar más tiempo para atender sus demandas y aconsejarle, que es nuestra verdadera labor», afirma Carmen.

Muchas personas, en caso de patologías leves, como catarros o picaduras, «acuden a las farmacias a pedir consejo antes de ir al centro de salud», subraya la farmacéutica boirense.

Además, fruto de esta filosofía que pone en el centro la información, la Farmacia Cimadevila acoge todos los meses charlas y otras actividades para abordar temás variados, desde el cuidado de la piel a la menopausia, entre otros. Además, colaboran con distintas entidades sociales, como Agadea, Cruz Roja, e iniciativas como la Andaina Soliadaria que promueve anualmente Jealsa.

Este año, coincidiendo con el Día del Alzheimer, crearon un Árbol de los Recuerdos, en el que sus clientes a colgaron, de forma anónima, confesiones de aquello que no quisieran olvidar nunca.

Servicios personalizados

Cimadevila dispone además de tienda web de productos de parafarmacia y ofrece servicios de nutrición, cuidado de la piel y deshabituación tabáquica, así como un sistema personalizado de clasificación de la medicación, orientado principalmente a mayores y personas cuidadoras para hacerles más fácil su día a día.