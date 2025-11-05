Portos activa en Ribeira el control de las 142 plazas verdes reservadas a los usuarios

Aparcar en la fachada marítima del centro urbano de Ribeira será algo más complicado desde este viernes, cuando Portos de Galicia ponga en funcionamiento el sistema de control que reserva el estacionamiento de vehículos en las plazas verdes del recinto portuario a los usuarios autorizados.

Se trata de un total de 142 plazas, marcadas de color verde, en las que solo podrán aparcar aquellos vehículos que cuenten con el distintivo que los identifica como autorizados por Portos.

De momento solo se prohibirá el estacionamiento en la mitad de esas plazas (las próximas a los pantalanes).

Cuatro de esas 142 plazas se han reservado para vehículos de usuarios con movilidad reducida. Hasta el momento se han otorgado tarjetas identificativas a los 170 usuarios que las solicitaron.

Las multas por estacionar en esas plazas verdes sin el correspondiente permiso son de 90 €, con posibilidad de reducción a 60 € por pronto pago.

Ribeira tiene nueve parroquias: Santa Uxía, Palmeira, Aguiño, Corrubedo, Artes, Oleiros, Olveira, Carreira y Castiñeiras. Pero existe una décima que emergió del mar gracias a los rellenos hechos desde mediados del siglo pasado y que permitieron ganar a la ría más de 351.000 metros cuadrados. El equivalente a 58 campos de fútbol.

A principios de los años 50 la arena llegaba al centro de la actual avenida del Malecón y, a mediados, un ciclón puso de relieve la necesidad de abrigar la dársena: se prolongó el muelle más de 300 metros, que se sumaban a los 100 construidos años antes. A estas obras siguieron las de unos pequeños adosados laterales.

A finales de los 80 se hizo el relleno que posibilitó abrir una carretera litoral hacia Aguiño, tras ganar a la ría 15.000 metros. A principios de los 90 se acometió la mayor actuación, rellenando más de 300.000 metros para la avenida de As Carolinas y el Club Náutico. Posteriormente se hizo la explanada desde la desaparecida terminal de buses hasta la lonja. El último fue el de la explanada del Náutico (12.100 metros).

Esa décima parroquia virtual es territorio de Portos y de Costas. Y esa ciudad que fue creciendo urbanísticamente gracias al motor portuario, ahora se las ve y se las desea para dar cabida a tanto coche.

Quizá por ello hay quien se cree legitimado para reclamar por unas horas su derecho a aparcar, aunque sea por las bravas, en un territorio que, de hecho, es el gran parquin público gratuito de Ribeira: el puerto.

Cada día estacionan en él de forma más o menos ordenada unos 320 vehículos, aunque 75 de ellos lo hacen de un modo bastante atrevido, aprovechando que la Policía Local no multa en ese ámbito y que Portos solo suele hacerlo ante casos que entorpecen el tráfico o la actividad.

Y es que hay quienes dejan los coches a las puertas de las casetas de los usuarios, en plazas reservadas para camiones, en huecos en los que no hay prohibición expresa o, hasta hace poco, (tras la instalación de un cierre) en las rampas, a la sombra de barcos varados. Es decir: en el limbo portuario.

No entra en este cómputo el aparcamiento subterráneo de la lonja, con más de 300 plazas, reservado a usuarios y cuyo acceso se controla “de vez en cuando”, según los gestores del complejo.

Portos quiso poner orden delimitando plazas (lo que implicó que se eliminasen bastantes que se usaban como tales).

En cuanto a los dos viales de la fachada urbana (las avenidas del Malecón y de As Carolinas) hay 370 plazas delimitadas (casi tantas como las que, de facto, existen en el puerto).

Es decir: en la primera línea de la ciudad estacionan a diario casi 700 vehículos, el equivalente a llenar los dos aparcamientos públicos de mayor capacidad (subterráneos y de pago): el del Centenario (300) y el de Plaza de España (320).

En la segunda línea de la fachada urbana (la rúa de Galicia y la avenida de A Coruña) hay otras 178 plazas delimitadas, entre las que destacan las 112, también gratuitas y en superficie, de la explanada del centro comercial Gadis (que además tiene un parquin subterráneo).

Otro dato: en toda la avenida del Malecón solo tres edificios tienen garajes.