Suma y sigue: nuevo atentado al patrimonio cultural, esta vez en el entorno del dolmen de Argalo, en Noia

Tras la reciente desaparición de la Pedra do Encanto y de los destrozos en las centenarias losas de un colmenar en Vimianzo, hay que lamentar ya un nuevo atentado al patrimonio cultural. En esta ocasión, en el entorno de Coda da Moura, en Noia, donde se encuentra el dolmen de Argalo y en el que se realizó una tala de pinos. Se trata de un ámbito que está catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC).

Dicho ámbito es hábitat de varias especies de aves forestales protegidas. El Concello investigará si la tala fue autorizada por la Dirección Xeral de Patrimonio.

Personal del Concello se desplazó al lugar junto a representantes del distrito forestal, un técnico de Medio Ambiente, el concejal de Medio Ambiente, Abel Pan, y agentes de la Policía Local para levantar acta de lo sucedido.

También la arqueóloga municipal visitará este jueves la zona para elaborar un informe técnico. A partir de ese momento, el Concello valorará las actuaciones a tomar en función de las conclusiones que se deriven del citado informe.

"El Gobierno local quiere reiterar su compromiso firme con la protección del patrimonio histórico, cultural y natural de Noia, garantizando que cualquier intervención en su territorio se ajuste a la normativa vigente y respete el valor de nuestros bienes comunes", indican desde el Concello.

Por otra parte, el propietario de las centenarias losas del colmenar de Vimianzo (la denominada alvariza do Corzón), ubicada en la zona de Cova de Ladróns, en el Monte Faro, que el pasado fin de semana aparecieron rotas, se comprometió a restaurarlas.

Tras confirmar que los daños afectan a una parte de la estructura, dijo que "caron varias lousas da parte de arriba das alvarizas. Son unhas tres ou catro, e tamén caeron algunhas das pedras laterais que suxeitaban estas lousas».

Asimismo, señaló que "por sorte, non houbo que lamentar danos estruturais na totalidade deste ben, sen catalogación patrimonial oficial, pero de grande importancia debido a que se trata dun dos apiarios máis grandes e mellor conservados da Costa da Morte, ademais da súa antigüidade, de máis de 200 anos".

