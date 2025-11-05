La USC impartirá seminarios de cine y patrimonio a mayores de 50 en Ribeira

La formación dirigida a mayores de 50 años se refuerza en Ribeira con dos seminarios del IV Ciclo de la Universidad de Santiago, presentados por la alcaldesa, María Sampedro; la edil de Formación, Nucha Brión; y la directora del ciclo, Esther Olveira.

Versarán sobre el sector audiovisual y el patrimonio, pero se analizará la posibilidad de incorporar un tercer seminario, además de un taller sobre Inteligencia Artificial.

El número de participantes en dicho ciclo formativo de la USC se duplicó, pasando de las 28 personas de la primera edición a las 57 actuales.

Manuel Gómez Santos y Juan Salvador López Outeiral impartirán talleres de ficción audiovisual los días 10 y 17 de noviembre. El 1 de diciembre los alumnos pondrán en práctica todo lo aprendido mediante el rodaje de un corto, que se proyectará el 15 de enero, en el que aplicarán habilidades digitales, comunicativas y artísticas.

En este seminario se contará con la colaboración del director de cine Manuel Gómez, premio Goya. Por otro lado, el seminario dirigido por Victoriano Nodar Fernández (los días 15, 18 y 19 de diciembre) versará sobre la construcción de los primeros castillos de Galicia y la llegada del románico. El alumnado conocerá la historia de estas estructuras que, además de su función militar y defensiva, se erigían como la representación del poder señorial y los estamentos en la sociedad medieval.

Ambos seminarios tendrán lugar en el centro cultural Lustres Rivas, de 10.00 a 12.00 horas.

Las inscripciones deben formalizarse a través del teléfono de contacto 881 814 588 o de la secretaría virtual de la USC, donde también se puede consultar el precio de la matrícula.

La USC imparte nueve materias al amparo del IV Ciclo en el curso 2025-2026: introducción a la zoología; fundamentos de derecho; medio ambiente; introducción a la ópera; nuevos medios, nuevas oportunidades; educación por la música; el retrato, una visión desde la sociología del arte; historia del cine gallego; y arquitectura moderna.