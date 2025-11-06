172.000 €: la factura por mantener a flote el ‘Awadi’, el barco que ardió durante cuatro días en Ribeira

Dos meses después de haber sido devorado por las llamas durante cuatro días en un espectacular incendio que tuvo lugar entre el 1 y el 4 de septiembre, el buque Awadi permanece amarrado en el puerto de Ribeira a la espera de los permisos necesarios para ser remolcado a un astillero, en el que su armador deberá decidir si le vale la pena repararlo o si lo envía al desguace.

En aquellas cuatro jornadas, en las que, además de la extinción, se adoptaron medidas para evitar el hundimiento del barco, en cuyos tanques había (y aún hay) 20 toneladas de combustible que suponían una amenaza, Portos de Galicia y el Servizo de Gardacostas desplegaron un operativo en el que participaron también la Capitanía Marítima de Vilagarcía, Salvamento Marítimo, los Bomberos de Ribeira y Boiro y el Grupo de Emerxencias Municipal de Ribeira.

Entre los medios desplegados había un remolcador que Portos contrató a la empresa Remolcanosa, con el que se arrimó el buque al muelle y se aseguró para evitar su hundimiento.

Solo en esta tarea (sin contar los trabajos de extinción del incendio que realizaron los equipos de emergencia) se emplearon 41 horas de trabajo, a las que ahora la empresa pone un coste: 172.000 euros. Este es el importe que Portos adelantará y que posteriormente reclamará a la aseguradora del Awadi.

El buque es un refrigerador de 50 metros de eslora, con bandera de Mauritania. El incendio se originó durante una reparación en la sala de máquinas.