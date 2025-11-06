Esta es la estratégica alianza de Muros-Noia con tres delegaciones de Italia, Noruega y Suecia

La Asociación de Concellos do Camiño da ría de Muros-Noia participará en el sexto Fórum del Camino de Santiago, Fairway, que tendrá lugar del 9 al 11 de noviembre en la Cidade da Cultura de Galicia. La asociación estará presente en el gran foro de los profesionales del Camino con un gran stand junto a la Asociación Internacional Vía Querinissima y presentará sus últimas novedades tanto en materia de productos turísticos como editoriales.

Asimismo, el domingo 9 de noviembre, a las 13.00 horas, el presidente de la entidad y alcalde de Porto do Son, Luis Oujo, acompañará a los integrantes de tres delegaciones internacionales del Véneto (Italia), Norland (Noruega) y Vastra Gotland (Suecia), que harán una visita oficial a Fairway con el objetivo de promover la candidatura a Itinerario Cultural Europeo de la Vía Querinissima.

Las delegaciones estarán encabezadas por Roberto Ciambetti, presidente del Consejo Regional del Véneto, órgano legislativo de esta región italiana y presidente de la Asociación Vía Querinissima.

La Asociación Cultural Internacional Vía Querinissima se fundó para promover y enriquecer el itinerario cultural inspirado en el viaje de Pietro Querini, una de las primeras peregrinaciones documentadas del Camiño da ría de Muros-Noia.

Su misión es fomentar el diálogo intercultural reconectando el norte y el sur de Europa a través de la historia, los paisajes y las tradiciones.

El proyecto cuenta como impulsores principales con las regiones del Véneto, Nordland y Vastra Goltland, además de la Asociación de Concellos do Camiño da ría de Muros-Noia y numerosos apoyos internacionales de instituciones culturales, universidades y asociaciones de Italia, Noruega, Suecia, Suiza, Grecia, España, Ciudad del Vaticano, Portugal, Austria y Reino Unido.

Vía Querinissima se inspira en los hondos valores que surgieron del viaje de Pietro Querini: el diálogo cultural, el intercambio, la hospitalidad, la memoria compartida, la solidaridad y la cooperación entre los pueblos.

La ruta se basa en el diario de Pietro Querini, quien en 1431 emprendió un viaje de Creta a Flandes que acabaría convirtiéndose en una de las odiseas marítimas más emblemáticas del siglo XV, pasando por Cádiz, Canarias, Lisboa, Muros y Fisterra. Tras múltiples desventuras, como averías, desvíos forzosos y tormentas, acabaría finalmente en las islas Lofoten, donde descubriría el bacalao seco, que acabaría teniendo un enorme impacto en el comercio europeo de la época.

La ruta marítima y terrestre atraviesa Creta, las cosas de España y Portugal, y luego se extiende por Noruega, Suecia, Inglaterra, Alemania, Suiza y Austria hasta llegar a Venecia. El tramo gallego de la Vía Querinissima está integrado por el camino de peregrinación de Muros a Santiago de Compostela, que Querini dejó perfectamente documentado.