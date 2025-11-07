Las carrilanas de Esteiro salen de boxes: el Gran Prix, suspendido este año, ya tiene fecha para 2026

Con un enigmático anuncio en su página de Facebook, la Asociación Cultural Esteirana de Carrilanas ponía fecha este viernes a la próxima edición del Gran Prix de Carrilanas de Esteiro, que este año no se celebró tras un polémico enfrentamiento entre la entidad y el Concello de Muros.

La edición número 36 de esta cita, declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional, debía haberse celebrado el pasado mes de julio, pero la organización la suspendió alegando falta de apoyo por parte del Concello.

La brecha se inició en 2019 a raíz de un proceso judicial en el que la asociación está involucrada como responsable civil subsidiaria y en el que la edil de Cultura y actual teniente de alcaldesa, la socialista Caridad González, procuradora de profesión, representó al denunciante.

La tensión fue en aumento con la petición de dimisión de la referida edil por parte de la asociación, las declaraciones de Caridad González poniendo en duda la capacidad de los directivos de dicho colectivo para organizar la fiesta, y la falta de colaboración de la que los organizadores acusaron al Ejecutivo local, especialmente en lo tocante a la consecución de los permisos necesarios.

La de 2025 fue la tercera vez en la historia que no se celebró el Gran Prix de Carrilanas, que solo había podido frenar la pandemia en 2020 y 2021.

Ahora, la asociación resetea su polémica con el Concello y pone fecha a la edición número 36: del 17 al 19 de julio de 2026.

David Fernández, presidente de la Asociación Cultural Esteirana de Carrilanas, dice que no pueden garantizar la celebración, pero que "tenemos la firme intención de que así sea".

En este sentido, asegura que "queremos retomar el diálogo con el Concello" y de "poner todo de nuestra parte para acercar posturas".

A tal efecto han solicitado una reunión con la alcaldesa, la nacionalista María Lago. "Mucho se tienen que torcer las cosas para que el próximo año no se celebre el Gran Prix de Carrilanas", señala David Fernández, quien explica que la cuestión económica "no sería el problema, pues tenemos la capacidad necesaria en ese sentido".

Al respecto, aclara que la clave radica en "retomar la colaboración del Concello para la consecución de los permisos necesarios".

Así las cosas, las carrilanas de Esteiro salen de su forzada parada en boxes. La pregunta es si el próximo 17 de julio podrán estar de nuevo en la línea de salida.