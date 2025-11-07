Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Estes son os gañadores dos premios anuais da Asociación Boirense de Empresas

A gala celebrarase o venres 14 e será presentada por David Amor

Daniel García, presidente da Asociación Boirense de Empresas.

Daniel García, presidente da Asociación Boirense de Empresas. / Cedida

Suso Souto

Boiro

O establecemento boirense A Pousada da Galiza Imaxinaria acollerá o vindeiro venres 14 ás 20.30 horas a gala de entrega dos Premios ABE 2025, que concede a patronal local.

A gala será conducida polo actor, humorista e presentador de televisión David Amor, e a animación musical en directo correrá a cargo de Pídechas o corpo, grupo formado por Fragabuqui e Wanda Buluba.

Nesta edición, a patronal distinguirá a librería El Cisne como mellor comercio e o bar Os Fornos como mellor empresa. O Premio de Honra será para José Ramón Outeiral Lapido, pola súa traxectoria á fronte do Grupo Outeiral, referente no sector do transporte de viaxeiros e con máis de setenta e cinco anos de historia.

Como novidade, a entrada será este ano física e exclusiva para socios e socias da ABE e convidados, e entre todas as persoas asistentes sortearase un bono de 100 euros para consumir en negocios asociados.

A gala dos Premios ABE converterase unha vez máis nun punto de encontro para o empresariado local, combinando recoñecemento, humor e música nunha noite especial para celebrar o dinamismo e a unión do comercio e das empresas.

«Esta gala é unha festa para todo o tecido empresarial de Boiro; unha maneira de recoñecer o esforzo diario de quen fai posible que a nosa economía local siga medrando e innovando», dixo Daniel García, presidente da entidade empresarial.

