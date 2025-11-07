O Son súmase ao plan para formar inmigrantes no sector pesqueiro
O programa é gratuíto e promóveo a ONG Movemento pola Paz
O Concello de O Son adheriuse ao programa gratuíto Migramar Proemprego, da ONG Movemento pola Paz, para promover a inserción laboral da poboación inmigrante no sector pesqueiro e garantir o relevo xeracional no mesmo.
Os participantes poderán adquirir as competencias idiomáticas e dixitais básicas para un correcto desenvolvemento no sector con plena autonomía, así como obter as titulacións oficiais necesarias para a súa inserción laboral no sector.
O colectivo prioritario de atención será o de poboación inmigrante, menores de 30 anos, procedentes de países da costa do norte de África e con algún tipo de experiencia previa no mundo da pesca.
O proxecto porase en marcha a principios de 2026. Os interesados en apuntarse poden chamar ao 981 867 4 14.
