O Son súmase ao plan para formar inmigrantes no sector pesqueiro

O programa é gratuíto e promóveo a ONG Movemento pola Paz

O edil de Deportes e Xuventude de O Son, Carlos Lorenzo, con traballadoras sociais, a representante da ONG, Susana Fernández, e a técnica laboral, Beatriz García.

Suso Souto

Porto do Son

O Concello de O Son adheriuse ao programa gratuíto Migramar Proemprego, da ONG Movemento pola Paz, para promover a inserción laboral da poboación inmigrante no sector pesqueiro e garantir o relevo xeracional no mesmo.

Os participantes poderán adquirir as competencias idiomáticas e dixitais básicas para un correcto desenvolvemento no sector con plena autonomía, así como obter as titulacións oficiais necesarias para a súa inserción laboral no sector.

O colectivo prioritario de atención será o de poboación inmigrante, menores de 30 anos, procedentes de países da costa do norte de África e con algún tipo de experiencia previa no mundo da pesca.

O proxecto porase en marcha a principios de 2026. Os interesados en apuntarse poden chamar ao 981 867 4 14.

