Amicos cumple 25 años en familia y se marca el reto de seguir creciendo
Unas 200 personas asistieron a la fiesta celebrada en Lousame por una entidad referencial en la asistencia a personas con discapacidad
La asociación de personas con discapacidad intelectual Amicos celebró este sábado su 25 aniversario con un emotivo encuentro en el restaurante O Trapeiro de Lousame al que asistieron unas 200 personas, entre usuarios, familiares, profesionales y representantes institucionales y de empresas colaboradoras con la entidad.
Fue una cita marcada por la gratitud y el recuerdo a las personas y proyectos que hicieron posible este cuarto de siglo de inclusión y compromiso.
Entre los asistentes se encontraban la directora xeral de Persoas con Discapacidade, Begoña Abeijón; los alcaldes de Lousame, Esteban Ares, y O Son, Luis Oujo; la alcaldesa de Ribeira, María Sampedro; los ediles boirenses de Medio Rural, Francisco Bermúdez, y Deportes, Marcos Fajardo; el edil de Servizos Sociais de Ribeira, Vicente Mariño; la responsable de Relaciones Institucionales de Jealsa, Margarita Hermo; la directora de RSC y Comunicación de Vegalsa-Eroski, Gabriela González; y el patrón mayor de Aguiño, José Antonio Santamaría.
Begoña Abeijón dijo que «siempre es un placer ver cómo una asociación se abre camino en la sociedad y celebra sus bodas de plata con una hoja de servicios como la de Amicos, que todo lo que toca lo hace luz». Al mismo tiempo, destacó que «estoy muy orgullosa de la red de asociaciones que tenemos en Galicia, porque representa la lucha por la inclusión y por los derechos de las personas con discapacidad».
El director general de Amicos, Xoán España, señaló que «nuestro modelo centrado en la persona, la apuesta por la libre elección y el compromiso con el medio ambiente hicieron de Amicos una entidad viva, que evoluciona con las personas y con los tiempos. Nuestro reto ahora es seguir innovando, ampliando oportunidades y poniendo a la persona siempre en el centro».
La presidenta de la entidad, Esther Vidal, destacó «el trabajo de las familias que arrancaron el proyecto; es emocionante ver cómo el trabajo que se hizo entonces desembocó en el Amicos de hoy».
