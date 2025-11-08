Cincuenta voluntarios retiran 180 quilos de lixo da praia pobrense do Areal
Os residuos recollidos entregaranse na planta Ecoplas para ser transformados en elementos simbólicos
A Pobra do Caramiñal acolleu este sábado a xornada Concienciación sostible e rexenerativa, unha proposta familiar que combinou unha visita á planta de reciclaxe Ecoplas cunha limpeza colaborativa da praia do Areal. A actividade buscaba achegar a educación ambiental á cidadanía a través da acción directa e participativa.
Organizada por Izan Voluntario, figura recoñecida polas súas limpezas de praias e divulgación ambiental, a xornada contou coa colaboración da Red Vital de Galicia e a participación do Grupo Scout Tau de Santiago de Compostela, que implicou aos seus grupos infantís e xuvenís nesta actividade de compromiso co territorio.
A actividade foi deseñada para familias e mocidade, ofrecendo unha experiencia completa que mesturou conciencia ambiental, acción comunitaria e momentos de convivencia ao aire libre. Unha oportunidade para aprender facendo, sentindo e compartindo.
A xornada deu comezo ás 10.00 coa actividade na planta de transformación Ecoplas, cunha charla sobre boas prácticas ambientais, reciclaxe e consumo responsable. Logo tivo lugar unha visita guiada polas instalacións para coñecer de preto o proceso de tratamento e transformación do lixo.
Ás 12.15 horas os participantes desprazáronse á praia urbana do Areal, onde realizaron unha limpeza colaborativa con participación de familias e scouts.
Os 50 participantes recolleron un total de 180 quilos de lixo.
A actividade rematou cun xantar en formato picnic, como momento de convivencia e reflexión, respectando o coidado da contorna en todo momento.
Esta iniciativa naceu co propósito de amosar como a sustentabilidade se constrúe desde os pequenos xestos, implicando as novas xeracións e ofrecendo unha vivencia transformadora. O material recollido durante a limpeza será entregado a Ecoplas para posteriormente transformalo en elementos simbólicos, para dar visibilidade ao impacto positivo da acción.
Desde a Rede Vital de Galicia destacan que “trátase dunha xornada pensada para conectar a educación ambiental coa acción directa, dende un enfoque positivo e familiar. Gustaríanos que cada persoa participante marche para a casa coa sensación de que tamén pode formar parte do cambio”.
A presenza de Izan Voluntario, referente galego na sensibilización ambiental, así como a colaboración do Grupo Scout Tau, reforzan a vontade de tecer redes de participación cidadá e promover A Pobra do Caramiñal como espazo de sustentabilidade, comunidade e coidado do litoral.
As persoas interesadas en participar en futuras actividades de limpeza e educación ambiental organizadas pola Red Vital de Galicia poden solicitar máis información a través do correo electrónico redvitaldegalicia@gmail.com ou consultando os perfís nas redes sociais da entidade (@redvitaldegalicia). A participación está aberta a todas aquelas persoas e familias que queiran contribuír ao coidado do medio natural, xa sexa no litoral, nos ríos ou nos montes, e formar parte dunha rede activa de concienciación sostible.
