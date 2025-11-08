EL PSOE recurrirá a la Justicia si el edil José Antonio Caamaño no es expulsado del Gobierno de Outes

El PSdeG-PSOE de A Coruña exige al alcalde de Outes, el popular Francisco Calo, la expulsión inmediata del concejal José Antonio Caamaño de sus funciones ejecutivas, después de hacerse firme su expulsión de la formación socialista.

Señala que "la ley debe cumplirse sin excepción" y recuerda que existe un informe de la Secretaría del Concello en el que se concluye que, una vez expulsado del partido por el que fue elegido, Caamaño no puede ver mejoradas sus condiciones laborales ni mantener beneficios derivados de la moción de censura, debiendo recuperar exactamente la situación en la que se encontraba con anterioridad: sin sueldo y sin delegaciones".

Desde el PSdeG-PSOE de A Coruña afirman que esta situación supone "una vulneración de la normativa vigente y de los principios de legalidad institucional", por lo que reclaman que el Ayuntamiento de Outes "reponga la legalidad de manera urgente, adoptando las medidas oportunas para cesar al concejal de las responsabilidades que continúa ostentando de manera indebida".

Los socialistas advierten que tomarán "todas las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento estricto de la ley" y que, si el Ayuntamiento no actúa en los próximos días conforme indica la Secretaría municipal, llevarán el caso a la Justicia "para que se restituya la legalidad y se depuren responsabilidades".

El PSdeG-PSOE de A Coruña reafirma su compromiso "con la transparencia, con la ética pública y con la defensa de un funcionamiento institucional riguroso, siguiendo estrictamente los informes técnicos y la normativa que regula la actividad municipal".

Por su parte, el alcalde, Francisco Calo, dijo, en declaraciones a este diario, que "estamos siguiendo los pasos que nos indican los servicios jurídicos".

El regidor añadió que en los próximos días dará audiencia a José Antonio Caamaño, actualmente en el grupo no adscrito.

Cabe recordar que Caamaño abandonó el pasado mes de febrero el Gobierno del que formaba parte junto a Compromiso Outes y el BNG, presidido por Manuel González, dejando el Gobierno local en minoría. Posteriormente, apoyó una moción de censura junto al PP y se integró en el Ejecutivo local priemro como teniente de alcalde (cargo que luego le fue retirado) y después como responsable de Deportes.