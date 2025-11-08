Rianxo cerrará el año con 1,5 millones de euros en obras licitadas y ejecutadas
En breve se renovarán todas las luminarias del paseo marítimo
El alcalde de Rianxo, Julián Bustelo, dijo que el Concello finalizará el presente ejercicio con más de 1,5 millones de euros en obras licitadas y ejecutadas.
Se trata, según el regidor, de "un importante esfuerzo inversor que se suma al del año pasado y que nos sitúa, a esta altura de la legislatura, por encima de los 3 millones de euros en obras licitadas y ejecutadas".
Algunos de los proyectos que ya se ejecutaron o que se iniciaron este año y que estarán en ejecución en las próximas semanas son la ampliación de las redes de saneamiento y abastecimiento en Meiquiz y Or (Leiro), por 208.785,50 €; la renovación completa del firme del vial de acceso a Montiño desde la DP-7203 (Taragoña), por 102.952,85 €; el proyecto de ampliación de la red municipal de abastecimiento de agua entre los núcelos de Corques y Outeiro (Taragoña), por 90.713,70 €; la segunda fase del proyecto para la dotación de redes de abastecimiento y saneamiento en Vilas (Asados), por 194.386,50 €: o la ampliación de las redes de abastecimiento y saneamiento en el núcelos de Villanustre (Asados) por 194.386,50 €.
Bustelo destaca asimismo la mejora del sistema de iluminación del parque empresarial, por 39.862,40 €; la renovación del sistema de iluminación y mejora energética del campo de fútbol municipal de A Lomba (Taragoña), por 59.971,84 €; el proyecto para reducir el consumo enerxértico en el edificio de Servizos Sociais, por 66.235,40 €; y la renovación de la instalación y la mejora de la accesibilidad en la casa de cultura por 48.236,65 €, así como una inversión de 300.000 € en el asfaltado de viales municipales en varios núcleos.
"A estas obras pronto se sumarán el cambio de la totalidad de las luminarias del paseo marítimo, una obra que cuenta con un presupuesto de 80.000 €, y el proyecto para la mejora de la iluminación en el conjunto de la villa, una actuación que cuenta con un presupuesto de 547.364,30 €", añade el mandatario.
