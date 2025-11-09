Noia reabre el Coliseo Noela después de tres meses de profundas reformas

Cuando solo faltan un par de días para que se inaugure la XXVI Mostra de Curtas Vila de Noia (del 12 al 22), el Concello acaba de reabrir el Coliseo Noela, una de las infraestructuras culturales más emblemáticas del municipio, tras varios meses de trabajos de mejora y reparación integral.

Debido a su «avanzado estado de deterioro» y a las deficiencias detectadas en materia de seguridad, el edificio se había cerrado el pasado 12 de agosto.

Ahora, y tras una intervención impulsada por el actual Gobierno local (realizada en parte con el apoyo de la Xunta) el Coliseo recobra todo su esplendor y vuelve a estar disponible para el uso público en condiciones óptimas.

La actuación incluyó la eliminación de humedades en varias partes del inmueble. / Cedida

Durante este tiempo se realizaron actuaciones fundamentales para garantizar la seguridad, funcionalidad y conservación del espacio. En concreto, se acometió la impermeabilización de la parte trasera del edificio, afectada por filtraciones; la reparación de más de 40 deficiencias en el sistema eléctrico; la eliminación de humedades y la mejora de la ventilación; el cambio de tuberías de agua dañadas en los vestuarios superiores; el tratamiento contra térmitas y otras plagas; o la instalación de bombas de achique en el patio interior.

Asimismo, se acometieron la actualización del sistema eléctrico de los vestuarios; la reparación y homologación del sistema contra incendios; el arreglo del control de luces y la mejora de la iluminación; la adaptación al plan de prevención de riesgos laborales; y la limpieza y acondicionamiento del exterior del edificio.