SUCESO

Arden dos vehículos de transporte de pescado en el puerto de Muros

Se investigan las causas que provocaron el fuego

Zona portuaria de Muros.

Zona portuaria de Muros. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Muros

Dos vehículos dedicados al transporte de pescado resultaron dañados esta madrugada por un incendio en Muros. Ambos estaban estacionados en la zona portuaria, uno en frente a otro, y, por causas que se desconocen, se incendiaron.

Hasta el lugar fueron movilizados efectivos del GES de Muros, que fueron los encargados de sofocar las llamas. También acudieron agentes de la Guardia Civil, que investiga las causas del fuego.

