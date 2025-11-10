Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

RECOÑECEMENTO

A Asociación Boirense de Empresas é finalista dos Premios do Comercio Galego

Está nominada pola súa campaña 'Boiro, compras con corazón'

Gañadoras dos cinco vales da campaña de ABE.

Gañadoras dos cinco vales da campaña de ABE. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Boiro

Asociación Boirense de Empresas (ABE) foi seleccionada como finalista nos Premios do Comercio Galego 2025, convocados pola Xunta de Galicia co obxectivo de recoñecer a labor dos profesionais e entidades do sector comercial e avanzar na súa competitividade, no marco do Plan Estratéxico do Comercio de Galicia 2025-2030.

Os galardóns, que se entregarán o mércores 12 de novembro no Hotel Monumento San Francisco (Santiago), constan de cinco categorías: Premio Comercio Galego, Premio Comercio Traxectoria, Premio Comercio Emprende, Premio Comercio Dinamización e Premio Comercio Sostible.

A ABE compite na categoría de Premio Comercio de Dinamización, que distingue o mellor proxecto ou iniciativa de dinamización comercial dos últimos tres anos (2023-2025). Nesta categoría, a entidade boirense comparte final con Viveiro Centro Comercial Histórico e coa Asociación de Comerciantes, Industriais, Servizos e Autónomos de Ribadeo.

A candidatura da ABE presentouse pola súa campaña Boiro, compras con corazón, unha iniciativa que combinou actividades culturais, gastronómicas e familiares coa entrega de vales “corazón” que os clientes podían trocar por concertos, degustacións ou sorteos, promovendo así as compras locais dun xeito innovador e participativo.

Esta acción foi recoñecida previamente como unha das cinco mellores campañas de dinamización comercial de Galicia, e representa o espírito de colaboración que caracteriza ao comercio boirense: empresas unidas, implicadas e con corazón.

A representación da ABE estará encabezada polo seu presidente, Daniel García, acompañado por membros da directiva e o equipo técnico. García subliña que "para nós xa é un premio estar entre os finalistas. Este recoñecemento pon en valor o esforzo conxunto de todos os negocios asociados, das institucións colaboradoras e do equipo humano da ABE por facer de Boiro un referente no comercio local galego".

Desde a ABE queren agradecer o apoio de todos os socios e socias, así como a colaboración do Concello de Boiro e da Xunta de Galicia, que fan posible seguir avanzando en proxectos que fortalecen o tecido comercial e impulsan a economía local. "Seguiremos traballando con ilusión, compromiso e, sobre todo, con corazón, por un comercio vivo, unido e cheo de futuro”, subliña Daniel García.

