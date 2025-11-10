A Pobra apoiou este ano o deporte local con máis de 224.000 euros en mellora de instalacións e axudas a clubs
Acometéronse actuacións nos campos de fútbol da Alta, Cadreche e A Tomada
O concelleiro de Deportes da Pobra, Eloy Sobrido, reafirmou este luns o compromiso do Goberno local co deporte e cos clubs e entidades deportivas do municipio, ás que se destinaron este ano 224.346 euros, entre obras, actuacións de mellora e acondicionamento nas instalacións e axudas directas e indirectas a entidades.
Tal e como explicou Sobrido, esta cantidade é superior, xa que habería que sumar "as actividades propias que organizamos desde a concellería, como a Carreira Popular ou a Milla Nocturna e a colaboración que prestamos para outras citas como, por exemplo, o Torneo Internacional Congalsa".
Por unha banda, no apartado de novos investimentos, a cifra ascende a 104.296 euros. Entre os executados en 2025, o edil de Deportes destacou o do campo de fútbol da Alta (38.000 euros), e que supuxo a demolición do muro e o acondicionamento da zona de aparcadoiro. Con todo, o Concello realizou tamén intervencións no campo de Cadreche (21.000 euros) e no da Tomada (uns 3.000 euros).
A concellería dedicou, ao longo deste exercicio, preto de 40.000 euros ao mantemento das instalacións deportivas. Trátase dunha partida "coa que se actuou en todas as dependencias, procurando que estas estean nas mellores condicións posibles para os usuarios e usuarias", sinalou Sobrido.
Aparte dos investimentos, o concelleiro de Deportes subliñou o "esforzo" que o Goberno local realiza, desde os últimos anos, no apartado das axudas. No caso das directas, acadáronse os 61.000 euros. En canto ás indirectas, segundo os cálculos do departamento, a cantidade sería de 20.000 euros dirixidos á compra de trofeos e á disposición e préstamo de servizos para eventos: ambulancias, aseos portátiles, escenarios, etc.
Eloy Sobrido agradeceu o labor que realiza o persoal do departamento de Deportes, que cualificou de "fundamental" e incidiu, ademais, na vontade de "continuar apostando polo noso tecido deportivo, que cumpre unha función esencial no concello".
