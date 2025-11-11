La alcaldesa de Ribeira dice que la compra de la antigua conservera Cerqueira no se firmó: "No hay nada"

El pasado 10 de octubre, en uno de sus últimos actos como alcalde de Ribeira, Luis Pérez (BNG) aseguraba haber firmado la adquisición de la antigua fábrica de Cerqueira para incorporarla al patrimonio municipal en el marco de un proyecto de rehabilitación y puesta en valor. Tres días después, María Sampedro (PP) le relevó tras prosperar la moción de censura.

Ayer, la regidora asegura que esa operación "no se produjo"». «No había absolutamente nada gestionado en relación a la compra del inmueble», asegura.

«Reactivamos de modo garantista y legal la futura compra de la nave», dijo Sampedro, quien acusa a su antecesor de haber hecho «un paripé» ante los medios de comunicación escenificando una firma "que nunca se produjo". «No hay nada firmado», dijo.

Y es que, según explica la mandataria, para tal proceso es necesario el informe de Patrimonio, al estar incluida la edificación en el Catálogo de bens de valor cultural do litoral.

Además, indica que, dado el importe de la adquisición, esta «debe someterse a aprobación plenaria, al superar el 10% de los recursos ordinarios del Concello». Sin este trámite, asegura, se pondría en peligro «el medio millón de euros de fondos europeos que van a cargo del Plan de Sustentabilidade Turística».

Según Sampedro, el anterior Gobierno local solicitó el 9 de octubre (el día anterior a la supuesta firma de la compra con el representante de la empresa, Manuel Aldao) la concesión de ese espacio a la Demarcación de Costas del Estado en Galicia, «cuando ese órgano no es el competente, al haber transferido el Estado las competencias sobre el litoral a la Xunta».

El actual Gobierno se reunió con la directora xeral de Enerxías Renovables e Cambio Climático, Paula Uría, «que tiene las competencias en la materia».

El Concello tramitó una nueva solicitud de título concesional de ocupación «bien fundamentada», cuya resolución, de ser favorable, «llevaría aparejada la renuncia de Cerqueira a la concesión», señala la regidora.