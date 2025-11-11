Boiro reedita su programa integral sobre salud mental, física y emocional en las aulas

El Concello de Boiro llevará de nuevo este curso a las aulas de Primaria y Secundaria del municipio el proyecto EnClave, un programa de educación, igualdad y salud que busca prevenir y detectar problemas y conflictos proporcionando herramientas para afrontarlos.

El proyecto fue presentado por el alcalde, José Ramón Romero, y por la edil de Ensino, Carmen Silva.

Así, en el ámbito de la salud mental se trabajará se ofrecerá atención psicológica directa al alumnado de Primaria procedente de familias vulnerables o con necesidades psicosociales específicas que interfieran en el ámbito educativo y familiar.

Se llevarán a cabo sesiones terapéuticas individuales con una psicóloga con formación en infancia y adolescencia, así como trabajo en red.

Otro de los programas que se llevará a cabo es el de detección temprana de dislexia y TDA/H, a cargo de profesores de la Facultad de Psicología de la USC, con el objetivo de detectar signos y síntomas para minimizar su impacto en el desarrollo y rendimiento del alumnado.

También se desarrollará en el marco de EnClave un programa de prevención del acoso escolar. Asimismo, se pondrá en marcha el programa de screening visual para la detección temprana de posibles problemas visuales en el alumnado, con la realización de un screeening no invasivo. Este programa lo realiza la Facultad de Óptica y Optometría de la USC.

Por último, se desarrollará un taller de emociones, centrado en la educación emocional a través del teatro y el juego.