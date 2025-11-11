PESCA
Gardacostas comisa 340 quilos de centola e 89 pezas de miños na ría de Arousa
Precintan un barco de Laxe no porto de Ribeira por superar os topes máximos
O servizo autonómico de Gardacostas de Galicia comisou este luns na ría de Arousa, primeira xornada da campaña de extracción da centola, 340 quilos desta especie por superar unha embarcación de Laxe os topes máximos establecidos. Ademais, o mesmo barco foi obrigado a levantar os aparellos calados, liberando 200 quilos de capturas enmalladas nos mesmos para protexer este recurso pesqueiro.
En total, foron incautadas 89 pezas de miños (4.450 metros) e o barco foi precintado no porto de Ribeira como medida cautelar ante o inicio do expediente sancionador.
Esta actuación está enmarcada nas labores de control e vixilancia deste departamento, dependente da Consellería do Mar, para garantir o cumprimento do plan de xestión e conservación desta especie nas rías galegas mediante unha explotación sustentable. Así, subliñan, o impacto negativo destas prácticas para o sector profesional "poñendo en risco o bo desenvolvemento da campaña e o bo comportamento nos prezos deste produto, no mercado".
No amplo operativo, liderado por Gardacostas de Galicia, colaboraron a Unidade de Policía Nacional Adscrita de Galicia e o servizo marítimo da Garda Civil.
Os efectivos realizaron tarefas de recoñecemento das zonas de traballo e comprobación das actividades das distintas embarcacións con alternancia para miños e o pesado das capturas na lonxa. Estas actuacións continuarán desenvolvéndose ao longo de toda a campaña por todo o litoral galego.
- Crónica social compostelana | El Secreto de San Lázaro: desayunos, vinos y cócteles con alma compostelana
- Urovesa entregará en 2026 los primeros prototipos del blindado VERT destinados al Ejército
- Una bodega gallega se cuela entre las 100 mejores del mundo para visitar
- Entra en vigor el encierro de aves de corral en 40 concellos por la gripe aviar
- Santiago calienta motores para el 'As Cancelas Music Fest' con Nena Daconte, Cepeda, Ortiga y Menta Poleo
- Vuelca un coche en la AG-56 a la salida de la autopista en Santiago
- Renfe anuncia la cancelación de trenes entre Ourense y Santiago por unas obras en diciembre
- Mil docentes de colegios e institutos dejan las aulas gallegas este año