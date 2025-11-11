INFRAESTRUTURAS
Ribeira mellora a pavimentación e o abastecemento na rúa Agriña, en Palmeira
O orzamento de licitación é de 115.973,84 euros
O Concello de Ribeira saca a licitación a pavimentación e renovación da rede de abastecemento na rúa Agriña, en Palmeira. En consecuencia, procederase primeiro á instalación de 395,00 metros de tubaxe para a condución de auga potable e equipamento necesario, renovando as acometidas domiciliarias e entroncando coas redes existentes para, posteriormente, aplicar o pavimento final de aglomerado asfáltico en quente en toda a calzada, nunha superficie de 2.838,00 metros cadrados.
Os traballos finalizarán co pintado da sinalización horizontal. A duración das obras será de dous meses. Esta actuación enmárcase no POS+2025 e ten un orzamento de licitación de 115.973,84 euros, IVE incluído. O prazo para presentar as ofertas remata ás 23.59 horas do 25 de novembro a través do Sistema de Licitación Electrónica da Xunta de Galicia.
