SUCESO
Sofocan un incendio en una empresa de maderas de Porto do Son
Los bomberos siguen trabajando en la zona y no se produjeron daños personales
Efectivos de bomberos trabajan desde primera hora de esta mañana en la extinción de un incendio registrado en las instalaciones de una empresa de maderas en Porto do Son, sin que, afortunadamente, se hayan producido daños personales.
La alerta saltó sobre las 8.30 horas cuando un trabajador de la empresa, situada en el lugar de A Moreira, en la parroquia de Miñortos, avisó a Emergencias de que se estaba produciendo un incendio.
El 112 Galicia movilizó a los bomberos de Boiro y de Ribeira, así como al GES de Noia. Dichos efectivos han logrado confinar las llamas en un silo y el fuego está controlado, evitando así su propagación al resto de instalaciones.
Con todo, fuentes de Emergencias han señalado que lo previsible es que las labores de apagado y enfriamiento se prolonguen durante buena parte de la jornada.
