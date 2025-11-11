A Xunta destina 1,3 millóns de euros á reforma integral do CEIP Praia Xardín de Boiro
No IES de Porto do Son farase o peche lateral da pista deportiva, cun investimento de 280.000 €
A Xunta vai licitar por anticipado de gasto, antes de que remate o ano, as primeiras 16 obras de mellora en centros educativos para 2026, cun importe de máis de 16 millóns de euros.
Estas actuacións inclúense na partida de 73,6 millóns para obras en centros educativos recollida nos Orzamentos de 2026 da Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP, un 4% máis do destinado para este fin neste ano.
Este investimento abrangue tanto as partidas anuais para as grandes obras en execución, como, por exemplo, a construción de novos centros, como a realización de novas obras ou as intervencións de pequena e mediana envergadura que adoitan acometerse no verán.
A Consellería ten previsto un investimento de preto de 500 millóns en obras en colexios e institutos de toda a xeografía galega ata 2028 no marco desta folla de ruta.
En canto ás rehabilitacións integrais, acometeranse, entre outras, a do Colexio O Areal, de Camariñas (cun investimento dun millón de euros) e a do CEIP Plurilingüe Praia Xardín, de Boiro (1,3 millóns de euros).
No Instituto de Porto do Son investiranse 280.000 € para o peche lateral da pista deportiva con paneis prefabricados de formigón e chapa ondulada microperforada de aluminio.
Tamén se instalarán neste centro de ensino sonense canlóns e baixantes e colocarase nova cuberta de panel sándwich nos vestiarios.
- Una bodega gallega se cuela entre las 100 mejores del mundo para visitar
- El peaje Santiago-Vigo pasará de 12,5 euros desde enero y hasta a A Coruña costará 8,8
- Crónica social compostelana | El Secreto de San Lázaro: desayunos, vinos y cócteles con alma compostelana
- Una bañense con cáncer a los 43 años logra más de 42.000 firmas para que adelanten el cribado
- Urovesa entregará en 2026 los primeros prototipos del blindado VERT destinados al Ejército
- Entra en vigor el encierro de aves de corral en 40 concellos por la gripe aviar
- Santiago calienta motores para el 'As Cancelas Music Fest' con Nena Daconte, Cepeda, Ortiga y Menta Poleo
- Vuelca un coche en la AG-56 a la salida de la autopista en Santiago