El exalcalde de Ribeira Luis Pérez firmó "un acuerdo", pero no la adquisición de la antigua conservera Cerqueira

El pasado 10 de octubre, tres días antes de ser relevado en la Alcaldía por María Sampedro (PP) como consecuencia de una moción de censura, Luis Pérez (BNG) firmaba ante los medios de comunicación el documento que, según dijo entonces, "cerraba" al acuerdo por el que la antigua conservera Cerqueira se incorporaba al patrimonio municipal para su conversión en un complejo sociocultural.

Y, en efecto, el documento que el entonces regidor firmó flanqueado por el secretario municipal, Juan Manuel Salguero, y el representante de la empresa, Manuel Aldao, cerraba un acuerdo entre ambas partes en el que el Concello se comprometía a adquirir el inmueble por 500.000 euros, y la empresa se comprometía a renunciar a la concesión administrativa y a enajenar la edificación para que pueda pasar a ser propiedad municipal.

Sin embargo, ese "acuerdo" fue solo eso: un compromiso. La nave no fue adquirida por el Concello.

Luis Pérez explica que con esa firma "se finalizó el expediente administrativo iniciado en diciembre de 2023". Sin embargo, a renglón seguido reconoce que en ese momento faltaban "la concesión de Costas y el desbloqueo de los fondos por parte del pleno de la Corporación". Es decir: la compra de la nave (no el acuerdo) se cerrará el día que el Concello tenga la concesión de Costas (previa renuncia de los actuales propietarios) y el informe favorable de Patrimonio (por estar incluida la edificación en el Catálogo de bens de valor cultural do litoral), se someta a aprobación del pleno (al tratarse de un bien inmueble declarado de valor histórico o artístico) y se abone a los dueños de la planta los 500.000 euros en los que se "acordó" la operación.

Con todo, el exregidor (que sigue aludiendo a ese acuerdo como "la compra"), reivindica su papel en las negociaciones y señala que "no se inició por generación espontánea", sino que es fruto de una "trayectoria iniciada con rigor y responsabilidad durante la etapa del Gobierno anterior con mi apoyo e impulso".

Pero, en realidad, en diciembre de 2022, meses antes de que Luis Pérez llegase a la Alcaldía, el entonces regidor, Manuel Ruiz (PP), empezaba a transitar el camino hacia 2030 en base a la hoja de ruta de su Agenda Urbana: un ambicioso documento que contemplaba casi 60 acciones concretas "para transformar y modernizar el municipio en claves de sostenibilidad, eficiencia energética y modernización tecnológica".

El exalcalde Manuel Ruiz, centro, junto a la actual alcaldesa, María Sampedro, el 18 de mayo de 2023 ante la nave de Cerqueira, donde presentó su proyecto para el inmueble. / Cedida

Una de aquellas acciones consistía en adquirir la planta que la conservera Cerqueira para convertirla en un gran complejo cultural, "aunque, en realidad, se presta a múltiples usos; desde un gran mercado a una sala de conciertos”, señalaba entonces Manuel Ruiz sobre un proyecto que fue, precisamente, una de las propuestas estrella de su programa electoral y que presentó a los pies de la nave el 18 de mayo de 2023.

"Desde hace meses estamos en negociaciones con la propiedad del inmueble (del que una parte depende también de la Demarcación de Costas) para materializar su adquisición", dijo Ruiz aquel día.

Ahora, el ansiado proyecto está sobre la mesa de un tercer Gobierno local: el presidido por María Sampedro (PP), que este martes anunció que "reactiva" las gestiones. Para ella, el acuerdo firmado por Luis Pérez es... papel mojado.