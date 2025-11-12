Italia y Noruega, próximos destinos del espectáculo de danza 'Expedición Querina', tras el éxito de su estreno en Noia

El Coliseo Noela de Noia colgó el cartel de “No hay billetes” en el estreno del espectáculo de danza Expedición Querina, puesto en escena por la Escola de Danza Oitos.

Entre las más de 340 personas presentes entre el público estaban el presidente de la Asociación Ría da Estrela y de la Asociación de Municipios del Camino de la ría de Muros-Noia, Luis Oujo; el presidente de la Academia Xacobea, Marcelino Agís; el alcalde de Noia, Francisco Pérez; y el secretario general del Consejo Regional del Véneto, Roberto Valente, al frente de una importante delegación internacional de las regiones del Véneto (Italia), Norland (Noruega) y Vastra Gotland (Suecia) que visitó Galicia durante estos últimos días.

Luis Oujo puso en valor la "extraordinaria actuación" de las bailarinas de la Escola de Danza Oitos y agradeció el trabajo realizado tanto desde la Asociación de Municipios del Camino de la ría de Muros-Noia como desde el equipo artístico y técnico del espectáculo.

“La puesta en escena fue magnífica y puedo adelantar que ya hubo representantes de la Asociación Internacional Vía Querinissima de Italia y de Noruega que mostraron su interés por que este espectáculo se pueda representar también en sus países”, señaló Oujo, quien recordó que “desde su génesis, el objetivo que nos marcamos desde la Asociación era que Expedición Querina pudiera llegar a un público internacional, por eso gran parte del espectáculo está en inglés”.

Elenco artístico y técnico

Expedición Querina recoge la epopeya histórica del navegante veneciano Pietro Querini, que en el siglo XV dejó documentada una peregrinación a Compostela que coincide al 100% con el trayecto actual del Camino de Santiago de la ría de Muros-Noia y que dio lugar al nacimiento de la Vía Querinissima, que ahora busca su reconocimiento como Itinerario Cultural Europeo por parte del Consejo de Europa.

Se trata de una iniciativa promovida desde el Geodestino ría de Muros-Noia y la Asociación de Municipios del Camino de la ría de Muros-Noia, en la parte gallega, y la Asociación Internacional Vía Querinissima y el Consejo Regional del Véneto, en la parte internacional. Cuenta con la colaboración del GALP Costa Sostible, de la Consellería do Mar, de la Unión Europea y del Ayuntamiento de Noia.

La obra cuenta con la dirección artística de Verónica Martínez, con música compuesta por Sara Martínez, artes visuales de Suso Xogaina y luz y sonido de la mano de Javier Grey.

Tiene a Antía Queiruga Díez como bailarina principal, al frente de otras 25 bailarinas de la Escola de Danza Oitos: Elia Ríos Martínez, Marina Outón Caramés, Alejandra Ronquete Vila, Natalia Romero Pais, Daniela González Fernández, Daniela Agra Romarís, Uxía De La Iglesia Pérez, Emma Pedrosa Blanco, Mara Rodríguez Mayán, María Ríos Martínez, Sara Varela Gándara, Irea Santiago Ferreiro, Aldara Fernández Armental, Lucía Abeijón Suárez, Sara Martín Cambeiro, Carolina Coiradas Quintáns, Ainara Vilas Docampo, Irene Fajín Valiñas, Irene Riveiro León, Noa Gómez León, María Turnes Arias, Sofía Castaño Iglesias, Carmen Blanco Santamaría, Sara Martínez Narváez y Marina Blanco Cereijo.

Expedición Querina es un espectáculo de danza, música e imagen con el mar como protagonista, Querini como guía y Compostela como destino. Consta de una apertura y tres partes perfectamente diferenciadas, desde su partida de Creta el 25 de abril de 1431 en la nave Querina con una tripulación de 68 marineros, hasta su llegada a Compostela, pasando por lugares como el santuario de la Virgen del Camino (Muros) o el templo de San Martiño de Noia.