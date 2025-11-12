"¿Tú qué prefieres?": convierten un macro cenicero en una urna para votar con colillas en Noia

Fumar mata... y contamina. Además de las nefastas consecuencias que este hábito tiene para nuestra salud, los filtros de los cigarrillos, elaborados con acetano de celulosa, absorben sustancias tóxicas, como cobalto, aluminio, arsénico y níquel. De modo que, cuando tiramos al suelo una colilla, estamos activando un proceso en el que se contaminarán entre 40 y 1.000 litros de agua.

Para concienciar sobre este impacto en el medio ambiente y abrir debate, el Aula Sostible de O Freixo (Outes) va a poner en marcha en Noia el próximo día 19 una creativa iniciativa: va a instalar en la lonja de Testal un macro cenicero (de un tamaño similar al de una pequeña máquina expendedora de bebidas) en el que se podrán depositar las colillas para votar.

Es decir: la instalación se convertirá en una urna en la que cada colilla será un voto con el que pronunciarse respecto a la cuestión que se someta a consideración.

Se trata de una curiosa iniciativa en la que colabora el colectivo medioambiental Noia Limpa y que ya se realizó el mes pasado en el puerto de Muros (donde tuvo un gran éxito), en el marco del proyecto Aula Ambiental de Os Outeiriños. En aquella ocasión se preguntaba: "¿Tú que prefieres? ¿Almeja o berberecho?".

Se llevará a cabo en el marco de la campaña Cada cabicha conta, que cuenta con la colaboración del colectivo medioambiental Noia Limpa y con el apoyo de la cofradía de Noia.

El Aula Sostible de O Freixo es un espacio en el que diferentes entidades del territorio de la ría de Muros-Noia trabajan en la recuperación y valorización de residuos plásticos para el diseño de piezas y útiles de uso en la actividad marisquera y de la pesca.

Se trata de un proyecto colaborativo del que forman parte la Asociación de Mulleres do Mar da ría de Muros-Noia, la asociación de inclusión social Misela y el Concello de Outes.

Cuenta con el apoyo del GALP Costa Sostible y está financiado por el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca a través de la Consellería de Mar.

El aula de O Freixo programa acciones de puesta en valor del patrimonio natural y costero a través de la sensibilización, limpieza de zonas costeras y recogida de basura marina para su posterior transformación, siguiendo las directrices de la economía azul.

El proyecto pretende apoyar y cuidar el mar y su costa y contribuye a poner en valor sus recursos, ejerciendo de modelo para otros agentes y actores. Durante los años 2024 y 2025 el aula se consolidó como espacio referente en la transformación de plásticos, desarrollando las siguientes actividades: ampliación y mejora del aprovechamiento del espacio exterior de la escuela de O Freixo; optimización del proceso de recogida, clasificación de plásticos para el diseño y producción de piezas y útiles varios; estudio de viabilidad de la actividad como centro especial de empleo; y comercialización y valorización de productos; posicionamiento del aula de O Freixo en las redes sociales y mejora de la comunicación y divulgación del proyecto.

Mediante la instalación de este cenicero de votaciónse pretende reducir la contaminación por colillas, fomentando la implicación de las y los profesionales del sector pesquero.