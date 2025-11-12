Ribeira renovará el firme de las avenidas Miguel Rodríguez Bautista y Buenos Aires

El Concello de Ribeira acaba de licitar las obras de renovación del firme de la principal vía de acceso a la parroquia de Corrubedo: la avenida de Buenos Aires.

Los trabajos se llevarán a cabo en el tramo comprendido entre la rúa do Canaval y la travesía de Buenos Aires y consistirán en el fresado del actual pavimento y la aplicación de aglomerado asfáltico en caliente de 6 centímetros de espesor, en una superficie de 4.068,50 metros cuadrados.

Asimismo, se realizará el pintado de la señalización horizontal.

El plazo de ejecución de las obras será de dos meses y el presupuesto de licitación es de 92.914 euros.

Las empresas interesadas en ejecutar esta actuación pueden presentar sus ofertas hasta el próximo 27 de noviembre.

Asimismo, el Concello licitó también las obras de mejora del firme de una de las principales arterias del centro urbano de Ribeira: la avenida de Miguel Rodríguez Bautista, en la que se ubican el conservatorio, el colegio O Grupo, el Parque del Centenario y el auditorio municipal.

También en este caso se aplicará una capa de aglomerado asfáltico en caliente de 6 centímetros de espesor.

El plazo de ejecución será de un mes y el presupuesto de licitación se estableció en 79.322 euros. El plazo para la presentación de las ofertas está abierto hasta el próximo día 24 de noviembre.