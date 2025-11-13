Y, tras la boda, la luna de miel... de las colmenas de Baroña

Las 878 hectáreas de monte que gestionan los 170 comuneros de Baroña (Porto do Son) no solo son un referente en materia de gestión sostenible, sino también de diversificación de la explotación de sus recursos.

En sus mimados bosques, libres de incendios desde 2013, pastan caballos de Pura Raza Galega, cabras, ovejas y vacas; se extrae para su venta la resina de más de 17.000 pinos; y hay un coto micológico y una plantación de frutos del bosque y especies melíferas con vistas a su comercialización. Venden, además, chorizos de carne de sus potros.

También comercializan la miel que producen sus 30 colmenas: en tarros de 300 gramos (6 euros) y de medio kilo (10 euros).

Pero la entidad está explorando ahora un nuevo modo de comercializar su miel. Esta semana, los comuneros y comuneras envasaron artesanalmente 90 tarros (con palito mielero incluido) que Sara y Fernando regalarán este sábado a los invitados a su boda.

El tarro, con etiqueta personalizada, incluye el palito mielero. / Cedida

Sara vio en casa de su abuela el tarro que la comunidad regaló la pasada Navidad a cada socio y le pareció un buen detalle para los asistentes a su enlace.

Estos tarros cuestan tres euros, pero la comunidad también saca al mercado cestas-regalo con diversos productos: desde miel a embutidos de potro o cachena. "O que faga falta", señala Ovidio Queiruga, el presidente de la entidad.