Exitosa alianza de emprendedores en Boiro nun foro dedicado ao sector agroalimentario

As empresas do ‘coworking’ organizaron unha xornada na que se debatiu sobre sostibilidade e novos modelos de negocio

Asistentes a unha das charlas impartidas no foro Agro 360º.

Asistentes a unha das charlas impartidas no foro Agro 360º. / Cedida

Suso Souto

Boiro

O coworking Lab Barbanza de Boiro acolleu este venres a xornada Agro 360º, sobre adaptación, sostibilidade e emprendemento no sector agoralimentario galego. Na inauguración, o alcalde, José Ramón Romero, destacou que en dito centro «créanse sinerxías que dan como resultado proxectos emprendedores e de futuro».

Agro 360º é unha iniviativa promovida polas empresas que forman parte do coworking Lab Barbanza, como Orixe Salgada, que se ocupou da coordinación e organización das mesas de debate; Espazos verdes e David García, que se encargaron da decoración; Crea e innova, responsable da imaxe e difusión do evento; e Ángela Novo, que despois dunha colaboración con Elena, de Orixe Salgada, conseguiu elaborar unhas velas artesás a base de algas coas que agasallou os asistentes.

Ao longo da xornada, emprendedores e expertos falaron sobre a sostibilidade ambiental e o cambio climático, abordando os marcos legais do sector; innovación e empresa e, con exemplos reais de proxectos e iniciativas que xorden do propio sector e que poden ser de inspiración e exemplo de boas prácticas; e emprendemento e novos modelos de negocio, cunha presentación de proxectos que se están abrindo camiño entre a sostibilidade e a resiliencia.

A deputada provincial de Emprego, Rosa Ana García, clausurou a xornada.

