Hallan en Rianxo restos de una posible necrópolis medieval

La Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica do Barbanza finalizó los trabajos de búsqueda de una fosa en el atrio de la iglesia de Santa María de Asados (Rianxo) en la que fueron enterrados dos barbanzanos asesinados tras el Golpe de Estado de 1936.

Las víctimas son Manuel Piñeiro Abeijón, vecino de Boiro que el 14 de agosto de 1936 fue paseado en el Alto da Paradegua y cuyo cadáver fue arrojado en la carretera próxima al templo de Asados, y Francisco López Pérez, vecino de la parroquia rianxeira de Taragoña, que también fue paseado en el mismo lugar el 12 de septiembre de 1936, siendo abandonado su cuerpo en un lugar próximo a la iglesia.

La intervención arqueológica finalizó sin éxito, dado que no se localizaron restos humanos correspondientes a las vítimas buscadas, pero sí se identificaron indicios de una posible necrópolis medieval, un hallazgo que será documentado y comunicado a las autoridades competentes para su estudio, conservación y puesta en valor.

Los trabajos fueron promovidos por la citada comisión y contaron con la participación del grupo Histragra-Cispac de la Universidad de Santiago de Compostela, bajo la dirección de la arqueóloga Lucía Santiago Sanmiguel.

Actualmente se llevan a cabo excavaciones en el cementerio de Santa María de Luou (Teo) para localizar los restos de varios miembros de la V Agrupación Guerrilleira de Galicia, conocida como O grupo do Foucellas, asesinados en 1948.