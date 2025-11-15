¿Y ahora qué? Serra do Barbanza mira a Sogama; Rois ve en Dodro un aliado
La instalación de Lousame podría quedar relegada a planta de transferencia
Una reunión por semana. El ritmo de trabajo de los alcaldes que forman parte de la Junta Rectora de la Mancomunidad Serra do Barbanza da una idea del trascendental proceso de transformación que está en marcha en la entidad, tras años sumida en una profunda crisis económica... y existencial.
Tras la aprobación del presupuesto de 2025 (14 millones), la RPT (para dotarse de gerencia, secretaría, intervención y auxiliar administrativo) y el plan de pago de la deuda a la concesionaria FCC (23 millones, a 10 años), el reto más urgente es licitar el nuevo servicio de recogida de basura. El pliego de condiciones que se está redactando blindará la subrogación de los más de 120 trabajadores de la planta de tratamiento de residuos de la entidad, sita en Lousame, pero habrá que ver en su momento qué pasa con ese complejo.
Y es que, con el basurero clausurado y con la imposibilidad de cumplir con la normativa europea, la instalación podría quedar relegada a una planta de transferencia.
Los planes de la entidad (que actualmente está enviando la basura a Sobrado dos Monxes) pasan por un acuerdo, de momento no oficial, para enviar a Sogama aquellos residuos que Ecoembes no recoja para su reciclaje.
En cuanto a gestión de la entidad, cuando tenga personal propio se pondrá fin al inoperativo sistema de presidencia anual rotativa.
Blas García: «La entidad va a cambiar radicalmente»
El horizonte es esperanzador, aunque con grados de optimismo. El alcalde de Ames, Blas García, que solicitó la adhesión de su concello a Serra do Barbanza en calidad de socio, dijo que «la Mancomunidad cambiará radicalmente».
«Hay que ser optimista, porque la basura hay que recogerla», dice el regidor de O Son, Luis Oujo.
La mandataria de Muros, María Lago, reafirma su compromiso con la Mancomunidad, pero cree que «el futuro de la gestión de la basura no pasa por Sogama. No pasa por la incineración, sino por la apertura de nuevas vías de tratamiento de los residuos y la modernización del sistema de la planta de Servia, que debe adaptarse a la normativa europea vigente».
Para Francisco Pérez, alcalde de Noia, «la nueva licitación del servicio de recogida de residuos será trascendental para encarrilar la entidad». Esteban Ares, alcalde de Lousame, se muesta sin embargo «escéptico, porque ya hubo varios intentos; hay que ser prudentes».
Con todo, cree que el presupuesto y la RPT «abren un nuevo camino» y que la licitación del servicio de basura «determinará el futuro de la planta de Servia».
«Pasamos de estar en precario durante años a coger el toro por los cuernos», dice Juan Manuel Saborido, alcalde de Carnota.
En cuanto a los concellos clientes, el pleno de Ames decidirá el 27 si aprueba la propuesta del alcalde, Blas García (que gobierna en minoría) para entrar en Serra do Barbanza como socio de pleno derecho, una opción que Pontecesures está sopesando. «Queremos saber cuáles serían nuestros derechos y obligaciones si entramos como socios», explica la regidora, María Teresa Tocino, para quien Serra do Barbanza «no acaba de cumplir nuestras expectativas, y la subida de cuotas es muy elevada», añade.
Ramón Tojo: «El modelo nos interesa, pero hay otros»
En cuanto a Rois, el alcalde, Ramón Tojo, encargó a una empresa un informe sobre la prestación y el coste del servicio de recogida de basura de Serra do Barbanza en el municipio. «No sabemos ni qué cantidad de residuos se recogen; siempre nos dan la misma cifra. Es curioso. Nos preocupa la abultada deuda con FCC; Rois es cliente, no socio de la Mancomunidad. Es discutible que debamos asumir una parte porcentual de esa deuda. Queremos saber qué implicaría para Rois ser socio, y a qué precio lo sería. El modelo nos interesa, pero hay otros», dice Tojo.
En este sentido, Tojo habló con su homólogo de Dodro, Xabier Castro, sobre la posibilidad de establecer una alianza entre ambos concellos para contratar una empresa que realice el servicio de manera conjunta. «Somos concellos próximos. De momento, es una idea», indica el regidor de Rois.
Finalmente, el resultado de la auditoría sobre la Mancomunidad que el Consello de Contas ya tiene listo es considerado una hoja de ruta en Serra do Barbanza, pues, además de analizar los problemas, plantea medidas para afrontarlos. En unas semanas se hará público.
Rianxo avanza en la "completa renovación" del servicio de recogida de basura y lanza una encuesta
El Gobierno local de Rianxo está planificando una «completa renovación» del servicio municipal de recogida de basura y limpieza viaria, que pretende llevar a cabo antes de que finalice la actual legislatura y que consistirá en la mejora de los colectores, la optimización de las rutas de los camiones y la adaptación a las exigencias de la normativa estatal aprobada recientemente.
Y, en el marco de esa planificación, el Ayuntamiento acaba de lanzar una encuesta entre el vecindario para recoger sugerencias y con la que quiere conocer más sobre los hábitos, conocimientos y necesidades de los vecinos en relación con este servicio: su nivel de conocimiento sobre la separación de residuos; cuál es la fracción que les genera más dudas; que fracciones separan o no en los hogares; su opinión sobre el servicio municipal de gestión de residuos; si consideran que hay suficientes colectores; si saben cuánto pagan por la tasa; si piensan que pagan poco, mucho o lo suficiente; o qué creen los vecinos que pueden hacer por mejorar el servicio y qué puede hacer el Ayuntamiento.
«Está en marcha un intenso proceso para dotarnos de un servicio eficaz y eficiente, tanto en el campo económico como en el campo de la sostenibilidad, en el que además queremos contar con la participación directa del vecindario», explicó al respeto el alcalde, Julián Bustelo.
Paralelamente, el Ayuntamiento viene realizando importantes actuaciones en consonancia con la legislación vigente en materia de recogida de residuos. Así, en el marco del Plan Municipal de Compostaxe, en los últimos meses se repartieron cientos de composteros individuales, lo que se traduce en una importante reducción de la materia orgánica que acaba nos colectores.
«Casi el 50% de la bolsa de la basura es materia orgánica; favorecer que no vaya al colector supone reducir el gasto energético», dice Bustelo.
