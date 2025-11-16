Las intensas lluvias y el desembalse ponen en alerta al marisqueo en Noia

Tras una semana de inactividad en la ría de Noia debido a los altos índices de toxina, el lunes los mariscadores regresaron a las playas con la esperanza de que la campaña de Navidad eleve el ánimo y los ingresos del sector. No obstante, las intensas lluvias de los últimos días y el obligado desembalse de agua en la presa del Tambre vuelven a poner en alerta al colectivo, ante el temor de que pueda volver a producirse una situación como la vivida hace dos años, cuando la baja salinidad provocó la mortandad del 80% del marisco.

El patrón mayor, Santiago Cruz, asegura que «hai que esperar a ver como evoluciona o tempo». El viernes se abrieron las compuertas del embalse debido al exceso de agua acumulada tras las intesas lluvias de esta semana.

El lunes los técnicos de la cofradía van a realizar controles de los niveles de salinidad «en superficie e tamén a unha profundidade de 4 metros», afirmó Cruz. El anuncio de una mejoría del tiempo, aunque provisional, puede ser clave. «Se non chove máis, penso que non vai facer mal», añadió.

Desde la cofradía siguen demandando, no obstante, un protocolo que regule el desembalse de la presa del Tambre, «para que o volume sexa menor nas horas de baixamar, co fin de evitar que diminúan drásticamente os niveis de salinidade, e que se aproveite a pleamar para abrir máis as comportas», señala Cruz.

Campaña navideña

El sector marisquero tiene puestas ya las miras en la campaña de Navidad. El martes, debido al temporal de viento, solo pudo faenar el 10% de la flota, pero el miércoles y el jueves ya pudieron mariscar con normalidad, aunque no todos han logrado alcanzar los topes de berberecho, si bien la mayoría sí logró extraer las capturas máximas de almeja japónica.

En poco más de dos días de faena, en la lonja de Noia se subastaron 13.629 kilos de berberecho y 6.053 kilos de japónica. La almeja fina sigue escaseando (solo 703 kilos esta semana), y las capturas de babosa han sido testimoniales (únicamente 19 kg). La facturación total ascendió a 178.645 euros, según datos de Pesca de Galicia.

Santiago Cruz asegura que «a xente está levando un xornal para a casa, e agardamos que nas vindeiras semanas e conforme se achege o Nadal os prezos repunten e iso permitirá rentabilizar máis o traballo». A este respecto, señala que «están comezando as ceas de empresas e nótase que xa hai máis demanda de marisco».

Temporada de la ostra

El lunes se inicia la campaña de la ostra, de 8.30 a 11.00 horas. El tope de capturas es de 350 unidades.