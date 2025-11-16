MAR
Las intensas lluvias y el desembalse ponen en alerta al marisqueo en Noia
La cofradía realizará controles de los niveles de salinidad
Tras una semana de inactividad en la ría de Noia debido a los altos índices de toxina, el lunes los mariscadores regresaron a las playas con la esperanza de que la campaña de Navidad eleve el ánimo y los ingresos del sector. No obstante, las intensas lluvias de los últimos días y el obligado desembalse de agua en la presa del Tambre vuelven a poner en alerta al colectivo, ante el temor de que pueda volver a producirse una situación como la vivida hace dos años, cuando la baja salinidad provocó la mortandad del 80% del marisco.
El patrón mayor, Santiago Cruz, asegura que «hai que esperar a ver como evoluciona o tempo». El viernes se abrieron las compuertas del embalse debido al exceso de agua acumulada tras las intesas lluvias de esta semana.
El lunes los técnicos de la cofradía van a realizar controles de los niveles de salinidad «en superficie e tamén a unha profundidade de 4 metros», afirmó Cruz. El anuncio de una mejoría del tiempo, aunque provisional, puede ser clave. «Se non chove máis, penso que non vai facer mal», añadió.
Desde la cofradía siguen demandando, no obstante, un protocolo que regule el desembalse de la presa del Tambre, «para que o volume sexa menor nas horas de baixamar, co fin de evitar que diminúan drásticamente os niveis de salinidade, e que se aproveite a pleamar para abrir máis as comportas», señala Cruz.
Campaña navideña
El sector marisquero tiene puestas ya las miras en la campaña de Navidad. El martes, debido al temporal de viento, solo pudo faenar el 10% de la flota, pero el miércoles y el jueves ya pudieron mariscar con normalidad, aunque no todos han logrado alcanzar los topes de berberecho, si bien la mayoría sí logró extraer las capturas máximas de almeja japónica.
En poco más de dos días de faena, en la lonja de Noia se subastaron 13.629 kilos de berberecho y 6.053 kilos de japónica. La almeja fina sigue escaseando (solo 703 kilos esta semana), y las capturas de babosa han sido testimoniales (únicamente 19 kg). La facturación total ascendió a 178.645 euros, según datos de Pesca de Galicia.
Santiago Cruz asegura que «a xente está levando un xornal para a casa, e agardamos que nas vindeiras semanas e conforme se achege o Nadal os prezos repunten e iso permitirá rentabilizar máis o traballo». A este respecto, señala que «están comezando as ceas de empresas e nótase que xa hai máis demanda de marisco».
Temporada de la ostra
El lunes se inicia la campaña de la ostra, de 8.30 a 11.00 horas. El tope de capturas es de 350 unidades.
Capturas escasas de centolla debido a los temporales
Los temporales que azotaron la costa gallega en la última semana han mermado el inicio de la campaña de la centolla. La flota apenas pudo salir a faenar y eso ha provocado que las capturas que llegaron a las lonjas se hayan reducido más de un 40%, respecto al arranque de la temporada de 2024.
Así, desde el inicio de la nueva campaña, el pasado lunes, la rulas gallegas comercializaron más de 40.000 kilos, que generaron una facturación de unos 600.000 euros. Unas cifras que contrastan con los más 75.600 kilos y los 784.149 euros registrados en la primera semana de capturas del pasado año.
La escasez ha hecho que los precios repuntasen. La cotización media en lonja pasó de los 10,37 euros por kilo de 2024 a 12,60 €/kg este año, según datos de Pesca de Galicia. Los mejores ejemplares se pagaron en O Grove por encima de los 30 €/kg, mientras que en Ribeira alcanzaron los 27,80 euros el kilo. En la lonja ribeirense se subastaron cerca de 7 toneladas.
En toda Galicia son cerca de 900 los barcos autorizados para la captura de la centolla. De ellos, 198 pertenecen a la zona de Arousa, 123 a la de Pontevedra, 111 a la de Muros-Noia y 106 a la de Vigo.
Atendiendo a los puertos, el de O Grove alberga medio centenar de barcos, seguido del de Testal-Noia (60), Bueu (57), Santa Uxía de Ribeira (53), Cambados (49), Cangas (42), Camariñas (35), Fisterra (29), Ferrol (26) y A Coruña (25).
- Una compostelana hace historia al ganar un Latin Grammy: 'Quero adicarllo a miña cidade e a Galicia
- El juzgado autoriza a Pérez Rumbao a que adquiera los concesionarios del Grupo Yáñez
- Los entrenadores de Ilia Topuria abren en Santiago su esperado gimnasio la semana que viene
- «Esta fiesta por los 90 años de Capitol es una muestra de orgullo picheleiro»
- Un incendio en un edificio de Pontepedriña atrapa a uno de sus vecinos: los bomberos trabajan en el lugar
- Los efectos de Claudia en Santiago: un herido en la AP-9 y varios puntos inundados
- Denuncian el caos creado por los sentidos únicos en Bertamiráns
- Nivel rojo por la crecida del Sar y Tambre desbordado en Ames con su molino en jaque