SERVIZOS
Ribeira equipa a vivenda de emerxencia social A Garita
O investimento ascende a 23.167,83 euros
O Concello de Ribeira adxudicou o subministro e instalación de equipamento e mobiliario para a vivenda de emerxencia social A Garita. O procedemento diferénciase en catro lotes. No apartado de equipamento de cociña e baño atópanse a mampara de ducha, vitrocerámica, forno, microondas, campá extractora, frigorífico, lavalouza, lavadora, prancha, mesa de para pasar o ferro, batedor eléctrico, aspiradora, televisión, mobles, mesado, billas, mesa e cadeiras.
Dentro dos téxtiles dotarase con edredóns, xogos de roupa de cama, cobertores, toallas, alfombras, manteis e coxíns. Para mobiliario dos dous dormitorios e salón contémplase sofá, mesa de centro, butacas, armario auxiliar de baño, canapés, colchóns, mesas de noite, cabeceiros, armarios, espello, recibidor, moble e mesa de oficina e estores. Mentres que nos utensilios de cociña van tódolos elementos necesarios: pratos, vasos, cubertos, tixolas...
Finalmente, a mellor oferta económica en cada un dos lotes foi a da empresa César González, S.L. por unha contía total de 23.167,83 euros, que serán financiados no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia, dentro dos fondos europeos NextGenerationEU.
O prazo de execución para equipar a referida vivenda social é de mes e medio.
