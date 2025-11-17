Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

O Festival Internacional de Teatro Amador de Galicia chega ao seu fin en Ribeira

A mostra Helena, de Thiassos Teatro, pechou onte o evento

Ana Barreiro, segunda pola esquerda, foi a encargada de entregar os premios ás compañías teatrais.

Ana Barreiro, segunda pola esquerda, foi a encargada de entregar os premios ás compañías teatrais. / Cedida

El Correo Gallego

Ribeira

O Auditorio Municipal de Ribeira foi escenario do acto de clausura da cuarta edición do Festival Internacional de Teatro Amador de Galicia, que trouxo á capital barbanzá cinco funcións teatrais a cargo de compañías galegas, nacionais e internacionais entre os meses de setembro e novembro.

Antes do peche da mostra con Helena, de Thiassos Teatro (procedente de Portugal), a edil de Cultura, Ana Barreiro, participou na recepción dos galardóns; momento no que destacou que "Ribeira goza de gran vitalidade cultural e o noso Concello sempre tivo un forte compromiso co teatro, polo que este festival contribuíu a fortalecer e enriquecer a programación cultural que ofertamos".

A isto engadiu que "a cultura é peza angular de toda sociedade, pois é unha ferramenta pedagóxica que nos permite conectar a nivel intelectual e emocional, que nos nutre como persoas."

Barreiro tamén subliñou a importancia da colaboración entre Administracións públicas e entidades promotoras "para levar propostas culturais de interese máis alá das grandes cidades". "Sigamos na liña de potenciar as artes escénicas, de establecer diálogo e pontes entre os territorios a través das disciplinas artísticas, de establecer redes de colaboración... En definitiva, sigamos desfrutando da cultura", destacou durante o acto guiado pola actriz Jana Tort.

Cinco espectáculos entre setembro e novembro

O festival deixou cinco representacións teatrais en Ribeira de diversa temática nos últimos meses. Denigrantes Comediantes, un grupo galego, levou a escena Amareite ata que te odie, no 27 de setembro.

Xa no mes de outubro estivo EntreCajas Fusión Teatro, de Cantabria, con Soños do Mar Negro, no día 4; A Casa de Bernarda Alba, da man de Noite Bohemia, de Galicia, no día 5; e As Galas do Defunto, a cargo de Cardume Teatro, de Galicia, no día 12. Thiassos Teatro, de Portugal, puxo o broche de ouro o pasado domingo, 16 de novembro, con Helena.

TEMAS

