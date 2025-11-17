El polígono de A Pobra mejora la gestión, la seguridad y las infraestructuras

La Entidad Urbanística de Conservación del Polígono Industrial A Tomada, de A Pobra, celebró hoy su asamblea general, en la que la junta directiva presentó el informe de gestión correspondiente al periodo agosto 2024 – octubre 2025, centrado en la mejora de la gestión, la transparencia, la seguridad y la modernización de las instalaciones comunes.

Durante este período, la entidad impulsó diversas actuaciones que reflejan su compromiso con la eficiencia y la mejora continua. En el ámbito de las infraestructuras, se ejecutó una limpieza integral del polígono, incluyendo el desbroce de vegetación y la reparación de aceras, lo que ha contribuido a mejorar la seguridad y la imagen general del recinto. Además, se ha puesto en marcha un plan de mantenimiento periódico, con actuaciones regulares de jardinería y limpieza viaria, y se repararon baches y desperfectos en el vial, en colaboración con el Concello de A Pobra do Caramiñal, reforzando así la seguridad tanto de vehículos como de peatones.

Uno de los hitos del período fue la instalación de un sistema de videovigilancia en puntos estratégicos del polígono, conectado y controlado por la Policía Local, con el fin de reforzar la prevención de actos vandálicos y mejorar la seguridad del entorno empresarial.

En materia de comunicación e imagen, la entidad presentó un nuevo logotipo y un manual de identidad corporativa, con el objetivo de reforzar la marca del polígono y su proyección ante empresas e instituciones.

Ampliación de la guardería

En la reunión abordaron también el proyecto de ampliación de la guardería en las instalaciones del polígono, con el propósito de aumentar la capacidad disponible para las familias trabajadoras. La obra, subvencionada por la Xunta de Galicia, está prevista para finalizar el 1 de diciembre de 2025, e incluirá dos nuevas aulas y 40 plazas adicionales, que se sumarán a las 38 ya existentes. El plazo de matrícula para las nuevas plazas estará abierto del 1 al 15 de diciembre.

Visitas y acciones conjuntas

Durante los últimos meses el polígono ha recibido la visita del subdelegado del Gobierno, la conselleira de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Xunta de Galicia y la gerente de SEA. Además, la entidad han llevado acciones de colaboración con la Fundación RIA o con la Agencia de Donación de Órganos y Sangre del Sergas.

El conjunto de actuaciones desarrolladas durante el último año "pone de manifiesto el compromiso de la Entidad Urbanística de Conservación del Polígono Industrial A Tomada con la modernización de las infraestructuras, la transparencia en la gestión y el bienestar de las empresas y usuarios del parque empresarial. Estas iniciativas sientan las bases para continuar avanzando en un modelo de gestión participativa, eficiente y orientada al futuro”, señaló la presidenta del organismo, Isabel Cañas.