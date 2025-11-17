Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

CULTURA

Semana musical na igrexa de San Martiño de Noia

Actuarán as corais de Barbadás, Cariño e da vila noiesa

Os concertos terán lugar na igrexa de San Martiño de Noia.

Os concertos terán lugar na igrexa de San Martiño de Noia. / Turismo de Galicia

José Manuel Ramos Lavandeira

Noia

A vila de Noia acolle unha nova Semana Musical, que este ano alcanza a corenta e oito edición do 21 ao 23 de novembro na igrexa de San Martiño. O programa foi presentado nun acto no que participaron membros da Coral Polifónica de Noia, coa presenza da súa presidenta, Marina Contreras, e da concelleira de Cultura, Chelo Martínez.

Marina Contreras destacou a participación das corais Auria Canta, de Barbadás (Ourense) e a Polifónica de Cariño, xunto a Polifónica de Noia (o sábado 22). Subliñou tamén a participación do dúo noiés Dúo Naan, «un orgullo para a nosa vila e un exemplo do talento local que queremos seguir apoiando». As actuacións comezarán o día 21 co concerto do coro, a orquestra e a banda do Conservatorio Felipe Paz Carbajal, de Noia.

Cartel promocional da Semana da Música de Noia.

Cartel promocional da Semana da Música de Noia. / Cedida

Pola súa banda, Chelo Martínez, concelleira de Cultura, salientou a importancia desta actividade para Noia, «unha cita xa imprescindible no noso calendario cultural que reúne aos noieses e noiesas arredor dunha tradición que se gañou, por mérito propio, un lugar especial no corazón da nosa vila».

Martínez destacou que a Semana Musical «é unha maneira de coidar aquilo que forma parte da nosa identidade colectiva: a música compartida, o esforzo das nosas agrupacións e a emoción de celebrar o que somos como comunidade».

TEMAS

Tracking Pixel Contents