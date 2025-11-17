La toxina obliga a cerrar el 90% de los polígonos de bateas de Galicia

El 90 % de los polígonos de bateas de Galicia están cerrados a la extracción del mejillón por un episodio de toxinas lipofílicas que todavía no ha alcanzado su pico y seguirá avanzando, aunque la expectativa es que la situación mejore para la Navidad.

Según la última actualización del Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia (Intecmar), 47 de los 52 polígonos de bateas de la comunidad están cerrados a la extracción de mejillón. Los efectos de la marea roja han avanzado en la ría de Arousa, donde han cerrado más polígonos y solo quedan dos abiertos. Los dos de Ares-Betanzos y el de Camariñas permanecen abiertos.

El episodio actual está causado por la presencia simultánea de tres especies de fitoplancton que causan toxina lipofílica, cuya concentración ha ido creciendo en las últimas cinco semanas y se espera que siga la tendencia ascendente. «No podemos decir que ya ha llegado al pico, porque todos los informes de identificación y cuantificación de fitoplancton tóxico que estamos teniendo nos van indicando un incremento significativo», ha explicado a EFE la directora del Intecmar, Covadonga Salgado.

Salgado ha admitido que en los próximos días se puedan cerrar todavía más polígonos, hasta alcanzar el pico y que el fitoplancton empiece a descender, con lo que los moluscos se van «autodesintoxicando y metabolizando las toxinas de manera natural, y vuelven a ser aptos para el consumo». «La situación de aquí a Navidad debería mejorar», ha asegurado Salgado.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Mexilloeiros de Barbanza aseguró que «esto é algo normal, non é nada anómalo», y afirmó que no existe una preocupación especial en el sector, consciente de que estos episodios se dan todos los años.

Alivio en la cofradía de Noia

Por su parte, en la ría de Noia la mirada estaba puesta en los índices de salinidad, ya que en la cofradía temían que las intensas lluvias de la última semana y la apertura de compuertas en el embalse del Tambre pudiesen provocar mortandad del marisco, como sucedió en 2023.

Afortunadamente, las mediciones realizadas en el laboratorio de la cofradía permitieron constatar que no afectaron al marisco. «Os índices estiveron no límite pero, por sorte, non están danando ao marisco, como moito pode afectar a un 1% de ameixa babosa e berberecho», afirmou o patrón maior, Santiago Cruz.

Confía en que la mejoría experimentada el domingo y, sobre todo, este lunes, «mellore a situación e se pechan de novo as comportas da presa, poderíamos recuperar a normalidade». En cuanto a la toxina, por el momento, los niveles son normales.