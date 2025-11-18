Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

SANIDADE

O BNG esixe máis persoal e menos recortes no centro de saúde de Outes

Denuncia o peche do consultorio os sábados a partir de xaneiro

Soledad Agra, esqda., Anxo Núñez e Sonia, veciña de Outes, diante do centro de saúde.

Soledad Agra, esqda., Anxo Núñez e Sonia, veciña de Outes, diante do centro de saúde. / BNG

José Manuel Ramos Lavandeira

Outes

O BNG de Outes demandálle á Xunta de Galicia que dote ao centro de saúde local do persoal necesario e que non recorte máis servizos.

«En Outes xa nos recortaron pediatría e matrona, que agora só atenden unhas horas ou días á semana, e a partir de xaneiro pretenden pechar o centro de saúde os sábados. A maiores, levamos semanas con persoal insuficiente xa que non cobren as baixas nin vacacións dos traballadores. Así, nesta última semana só había 3 dos 6 médicos de cabeceira», afirma o voceiro do BNG, Anxo Núñez.

Pola súa banda, Sonia, unha veciña do lugar de Boel, asegura que os plans da Xunta pasan por «suprimir o servizo dos sábados no centro de saúde de Outes para centralizalo todo no PAC de Noia».

Ante esta situación, afirman os nacionalistas «dende o BNG témolo claro, e esixímoslle ao goberno do PP a que traballe con maior dilixencia para cubrir as vacacións e baixas do persoal; a reposición do servizo de matroa e pediatría a tempo completo e todos os días; e que se manteña a atención os sábados á mañá como até agora».

O voceiro nacionalista lembra que «a sanidade é competencia do goberno da Xunta, e leva anos padecendo as consecuencias dos recortes e a paulatina precarización do servizo a mans do Partido Popular».

