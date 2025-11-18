25-N
Ribeira e A Pobra involucran ás novas xeracións na loita contra a violencia
Convidan aos ribeirenses a dicir «si ao bo trato» nas redes
Os concellos de Ribeira e A Pobra involucrarán ás novas xeracións na loita contra a violencia de xénero a través dun amplo abano de actividades programadas con motivo do 25-N.
A concelleira de Igualdade ribeirense, Ana Barreiro, xunto coa axente de Igualdade Chío Couto, subliñaron que o Centro de Información á Muller (CIM) entende que a educación dá lugar á transformación, «polo que optamos por poñer o foco desta axenda nas novas xeracións».
O martes 25 desenvolverase un acto institucional, ás 11.30 horas, na praza do Concello, dirixida a toda a cidadanía e coa participación de alumnado de 1° da ESO dos institutos de Ribeira. A rapazada creará un muro con caixas de cartón feitas previamente nun obradoiro con lemas a favor da igualdade para amosar de maneira simbólica a solidez que vai gañando o concepto, ademais de facer lectura participativa dun manifesto e plantación dunha oliveira na memoria das vítimas.
O programa inclúe tamén A ruleta do benquerer, un posto a pé de rúa que busca interactuar coa cidadanía; o monólogo Vicio houbo sempre (día 27, ás 19.00 horas, no salón do Centro Cultural Lustres Rivas), e a campaña en redes sociais Di si ao bo trato, que convidará aos veciños e veciñas a que compartan no Facebook e Instagram as súas fotos dicindo si ao bo trato.
A maiores, nos centros de ensino impartiranse charlas, obradoiros de sensibilización, e haberá tamén contacontos. A principios de mes o CIM puxo en marcha o Programa Educativo de Igualdade e Diversidade orientado a alumnado de primaria e secundaria.
Desmárcate!
E na Pobra, baixo o lema Desmárcate! da violencia de xénero tentarán concienciar e sensibilizar «ás novas xeracións, peza clave na erradicación desta lacra social», afirmou a concelleira Estefanía Ramos. A programación inclúe contacontos, obradoiros de sensibilización, representacións artísticas, teatro e mesmo un escape room sobre a violencia machista.
O venres, 21 de novembro, reunirase a Mesa Local de Coordinación Institucional contra a Violencia de Xénero, e o martes, 25 de novembro, inaugurarase a exposición artística Zapatos vermellos. Ese mesmo día, os rapaces e rapaces poderán gozar da obra Crisálida. Ás 19.00 horas, os xardíns de Valle-Inclán acollerán a concentración do 25N.
O programa concluirá o mércores, 26 de novembro, con dúas novas propostas para os máis novos: o Túnel das voces, unha instalación inmersiva para o estudantado do IES da Pobra do Caramiñal e un escape room contra a violencia de xénero para alumnos do CPR Divino Maestro.
- Ni Ribadavia ni Combarro: el pueblo con más magia de Galicia está en área y a menos de media hora de Santiago
- La nueva calle de Santiago que conectará Romero Donallo con Pontepedriña ‘acelera’ las obras de asfaltado
- Jornada accidentada en Santiago: colisión en cadena, un atropello y un camión 'derriba' el alumbrado de Nadal
- El primer jefe de Neurología del Hospital Xeral de Santiago, con la bata 50 años después
- O ‘cohousing’, máis preto de despegar en Santiago con 30 vivendas: «Parecía un soño, pero é real»
- Reabre Aenea, libros e conciencia social para seguir facendo barrio
- Caneliñas: 101 años de la gran factoría ballenera de Cee
- Un cliente revienta de madrugada la nariz al dependiente de una tienda 24 horas del Ensanche de Santiago