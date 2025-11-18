Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

25-N

Ribeira e A Pobra involucran ás novas xeracións na loita contra a violencia

Convidan aos ribeirenses a dicir «si ao bo trato» nas redes

Chío Couto, esquerda, e Ana Barreiro presentando o programa de Ribeira.

Chío Couto, esquerda, e Ana Barreiro presentando o programa de Ribeira. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Ribeira

Os concellos de Ribeira e A Pobra involucrarán ás novas xeracións na loita contra a violencia de xénero a través dun amplo abano de actividades programadas con motivo do 25-N.

A concelleira de Igualdade ribeirense, Ana Barreiro, xunto coa axente de Igualdade Chío Couto, subliñaron que o Centro de Información á Muller (CIM) entende que a educación dá lugar á transformación, «polo que optamos por poñer o foco desta axenda nas novas xeracións».

O martes 25 desenvolverase un acto institucional, ás 11.30 horas, na praza do Concello, dirixida a toda a cidadanía e coa participación de alumnado de 1° da ESO dos institutos de Ribeira. A rapazada creará un muro con caixas de cartón feitas previamente nun obradoiro con lemas a favor da igualdade para amosar de maneira simbólica a solidez que vai gañando o concepto, ademais de facer lectura participativa dun manifesto e plantación dunha oliveira na memoria das vítimas.

O programa inclúe tamén A ruleta do benquerer, un posto a pé de rúa que busca interactuar coa cidadanía; o monólogo Vicio houbo sempre (día 27, ás 19.00 horas, no salón do Centro Cultural Lustres Rivas), e a campaña en redes sociais Di si ao bo trato, que convidará aos veciños e veciñas a que compartan no Facebook e Instagram as súas fotos dicindo si ao bo trato.

A maiores, nos centros de ensino impartiranse charlas, obradoiros de sensibilización, e haberá tamén contacontos. A principios de mes o CIM puxo en marcha o Programa Educativo de Igualdade e Diversidade orientado a alumnado de primaria e secundaria.

Desmárcate!

E na Pobra, baixo o lema Desmárcate! da violencia de xénero tentarán concienciar e sensibilizar «ás novas xeracións, peza clave na erradicación desta lacra social», afirmou a concelleira Estefanía Ramos. A programación inclúe contacontos, obradoiros de sensibilización, representacións artísticas, teatro e mesmo un escape room sobre a violencia machista.

O venres, 21 de novembro, reunirase a Mesa Local de Coordinación Institucional contra a Violencia de Xénero, e o martes, 25 de novembro, inaugurarase a exposición artística Zapatos vermellos. Ese mesmo día, os rapaces e rapaces poderán gozar da obra Crisálida. Ás 19.00 horas, os xardíns de Valle-Inclán acollerán a concentración do 25N.

O programa concluirá o mércores, 26 de novembro, con dúas novas propostas para os máis novos: o Túnel das voces, unha instalación inmersiva para o estudantado do IES da Pobra do Caramiñal e un escape room contra a violencia de xénero para alumnos do CPR Divino Maestro.

