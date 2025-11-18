Hallazgo
¿Qué son las pequeñas placas blancas que han aparecido en la playa de Louro?
Si bien muchos desconocen la existencia de estos organismos, no es la primera vez que aparecen en playas gallegas
Pequeñas placas blancas han aparecido en las últimas horas en la playa de Louro, en Muros. Si bien a simple vista pueden confundirse con algún tipo de plástico o incluso con medusas, se trata de velellas, colonias flotantes de hidrozoos que viven en la superficie del agua.
Su forma y color azulado recuerdan a pequeñas balsas de plástico, de ahí la confusión. No obstante, y en este caso, tienen un aspecto blanquecino, puesto que se encuentran en proceso de descomposición.
Así lo desvelaba a través de redes sociales el conocido pescador y creador de contenido, Rogelio Santos Queiruga que, tras la duda de una de sus amigas que se encontró con los hidrozoos, daba respuesta a lo que muchos confundirían a simple vista con plásticos.
"Non son plásticos, nin ningún vertido. É algo natural, son os restos de velellas no seu proceso de descomposición. As velellas son hidrozoos, unha criatura mariña que flota na auga e a miudo se confunden con carabelas portuguesas", explicaba.
Qué son las velellas
Las velellas, conocidas también Velellas velellas, medusas velero o barquetas de Sant Pere, son hidrozoos que viven en la superficie del océano abierto y tienen una especie de "vela" que utilizan para desplazarse con el viento y mareas. Aunque muchos las conocen como medusas, son en realidad colonias de pólipos que se alimentan de pequeños organismos marinos.
En ocasiones, como el caso actual, son arrastradas a las playas en grandes cantidades, donde se acumulan y acaban muriendo.
Tienen pequeños tentáculos urticantes con los que capturan huevos de peces, larvas y pequeños crustáceos. A pesar de ser urticantes, sus toxinas no suelen ser peligrosas para los humanos, a excepción de si entran en contacto con los ojos o con heridas abiertas.
Si bien muchos desconocen la existencia de estos organismos, no es la primera vez que aparecen en playas gallegas. Es probable que su presencia masiva se deba a las fuertes mareas ocurridas en los últimos días por el paso del temporal Claudia.
