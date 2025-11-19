LOTERÍAS
El Euromillones regresa a Barbanza: deja un millón de euros en Boiro
El boleto agraciado fue sellado en la Administración número 2
El sorteo del Euromillones vuelve a regar con el premio El Millón a la comarca de Barbanza. Esta vez el agraciado o agraciada ha sellado su boleto en la Administración número 2 de Boiro, ubicada en el número 21 la calle Doctor Santos Mieites. La clave ganadora es VPV6553.
Dicha administración boirense ya repartió un segundo premio de Bonoloto el 19 de febrero, y en su historial figuran otros muchos, entre ellos el primer premio de la Lotería Nacional en septiembre de 2017 y de la Bonoloto en noviembre de 2019. Además, selló dos quinielas de 14 aciertos en octubre de 2021 y marzo de 2017.
Cabe recordar que el pasado 31 de octubre, este sorteo dejó otro millón de euros al poseedor de otro boleto sellado en la Administración número 2, O Mexillón de Ouro, de Rianxo, y en 2024 premios similares se repartieron en Ponteceso y Vimianzo.
