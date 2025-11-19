Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

25-N

Fademur achega á cidadanía os recursos contra a violencia

Julio Abalde asegura que «as mulleres non están soas»

Julio Abalde inaugurou a xornada de Fademur en Muros.

Julio Abalde inaugurou a xornada de Fademur en Muros. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Muros

O subdelegado do Goberno na Coruña, Julio Abalde, inaugurou en Muros a xornada de sensibilización sobre a violencia de xénero A túa rede de apoio, organizada pola Federación de Asociacións de Mulleres Rurais (Fademur). O encontro contou coa asistencia da secretaria xeral e directora de Proxectos de Fademur en Galicia, Rosa Arcos, e da presidenta da Asociación de Mulleres Rurais Os Hórreos, Concepción López, ademais dunha trintena de participantes de distintos colectivos.

O obxectivo da xornada foi difundir información sobre os recursos dispoñibles para as vítimas de violencia de xénero e promover a sensibilización social.

Abalde subliñou que «é esencial que cada muller saiba que non está soa, que hai unha rede de apoio preparada para acompañala en todo momento». Tamén destacou que loitar contra a violencia de xénero require «implicación institucional, coordinación profesional e unha sociedade consciente e solidaria».

Tras o acto de apertura celebrouse unha mesa informativa coa participación de Julia Veiro, directora e psicóloga do Centro de Información á Muller de Noia; Manuela Vilaboy, xefa da Unidade contra a Violencia sobre a Muller da Subdelegación do Goberno na Coruña e a cabo 1º responsable do equipo Vioxén da Garda Civil de Noia. Avaliaron os recursos de apoio, ferramentas de detección e vías de coordinación.

