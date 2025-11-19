SUCESO
Herido un hombre que cayó por una claraboya de un edificio de A Pobra
Fue trasladado consciente y estable al Hospital do Barbanza
A Pobra
Un hombre de mediana edad resultó herido de gravedad al precipitarse, desde una altura de unos seis metros, por el hueco de una claraboya al patio de escaleras de un edificio de A Pobra do Caramiñal.
El 112 Galicia movilizó al lugar a profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 que, tras lograr estabilizarlo, lo trasladaron en ambulancia, en estado consciente, al Hospital do Barbanza.
Acudieron también bomberos del parque de Ribeira, así como agentes de la Policía Local y efectivos de Protección Civil de A Pobra.
- Llega la nieve a Galicia: cuatro lugares para disfrutarla desde Santiago
- Ni Ribadavia ni Combarro: el pueblo con más magia de Galicia está en área y a menos de media hora de Santiago
- La baliza V16 más barata de Santiago: dónde encontrarla homologada por la DGT sin pagar de más
- La nueva calle de Santiago que conectará Romero Donallo con Pontepedriña ‘acelera’ las obras de asfaltado
- Los yeyés de Santiago y Compostela Solidaria: «Somos un ejemplo de sociedad civil activa»
- Jornada accidentada en Santiago: colisión en cadena, un atropello y un camión 'derriba' el alumbrado de Nadal
- Reaparece la 'Atlántida gallega': así es el desconocido castro que solo puede visitarse cuando baja el nivel del agua
- Frenesí de obras en Milladoiro: comienza la transformación en A Madalena