Herido un hombre que cayó por una claraboya de un edificio de A Pobra

Un hombre de mediana edad resultó herido de gravedad al precipitarse, desde una altura de unos seis metros, por el hueco de una claraboya al patio de escaleras de un edificio de A Pobra do Caramiñal.

El 112 Galicia movilizó al lugar a profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 que, tras lograr estabilizarlo, lo trasladaron en ambulancia, en estado consciente, al Hospital do Barbanza.

Acudieron también bomberos del parque de Ribeira, así como agentes de la Policía Local y efectivos de Protección Civil de A Pobra.