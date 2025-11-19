OPERACIÓN SAONA
Dos nuevos detenidos vinculados al alijo de 3.600 kilos de cocaína en A Pobra
Pasarán a disposición judicial en Muros este jueves
A Pobra
Dos personas más han sido detenidas el martes por su presento vínculo con el alijo de 3.600 kilos de cocaína incautados en el mes de septiembre en A Pobra do Caramiñal. Ambos fueron detenidos tras sendos registros domiciliarios llevados a cabo por agentes de la Policía Nacional en los municipios de A Pobra y Ribeira.
Los detenidos pasarán a disposición judicial ante el Tribunal de Instancia de Muros este jueves, según confirmaron a Europa Press fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).
Cabe recordar que en el marco de la denominada Operación Saona fueron detenidas 14 personas, de las cuales 11 ya ingresaron en prisión.
