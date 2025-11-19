ARTESANÍA NA ESCOLA
Sementando saber en Boiro na busca de novos zoqueiros e creadores de pandeiretas
Elena Ferro e Xosé Manuel Sanín achegaron os seus oficios aos escolares
O director xeral de Comercio e Consumo, Gabriel Alén, acompañado do alcalde, José Ramón Romero, achegouse ao CEIP Santa Baia de Boiro para presentar o programa Artesanía na Escola impulsado pola Xunta e asistir ás demostracións da zoqueira Elena Ferro e do artesán de instrumentos tradicionais de percusión Xosé Manuel Sanín, que protagonizan as dúas primeiras unidades didácticas desta iniciativa de divulgación da artesanía. Os dous artesáns achegaranse tamén ao CEIP Cespón.
Artesanía na escola é un programa de divulgación impulsado pola Xunta e dirixido a achegarlles os oficios artesanais e os valores da artesanía aos nenos e nenas de colexios de toda Galicia.
O obxectivo é presentarlles aos escolares diferentes oficios artesanais como unha profesión de futuro —facendo fincapé nos máis tradicionais— ao tempo que conciencialos do valor do produto feito á man e da marca Artesanía de Galicia.
Artesanía na escola comezou cunha unidade didáctica dedicada ao oficio dos zoqueiros, a través da figura de Elena Ferro, responsable do taller Eferro (Merza, Vila de Cruces), un obradoiro familiar activo desde o ano 1915 e que viu recoñecida a súa traxectoria co Premio Nacional de Artesanía no ano 2019.
Elena Ferro destaca polo seu traballo cun produto característico da tradición rural: os zocos de madeira. Esta artesá conseguiu un cambio no valor de uso deste calzado de traballo, outorgándolle un novo significado a este produto sen que perdese a súa esencia e reinventouno como complemento de moda con constantes innovacións en deseños, materiais e cores.
Pola súa banda, Xosé Manuel Salvado Sanín, do obradoiro Sanín Percusión Tradicional (Santiago de Compostela) é o protagonista da segunda das unidades didácticas de Artesanía na Escola. Baixo o título Eu son artesán de percusión tradicional, céntrase na historia e elaboración da pandeireta, un dos instrumentos máis tradicionais de Galicia.
A Fundación Artesanía de Galicia continúa a traballar na seguinte unidade didáctica que estará centrada na elaboración de figuras de pan de Santo André de Teixido, co obxectivo de ir incrementando a variedade de oficios que se presentan no marco desta iniciativa.
- Llega la nieve a Galicia: cuatro lugares para disfrutarla desde Santiago
- Ni Ribadavia ni Combarro: el pueblo con más magia de Galicia está en área y a menos de media hora de Santiago
- La baliza V16 más barata de Santiago: dónde encontrarla homologada por la DGT sin pagar de más
- La nueva calle de Santiago que conectará Romero Donallo con Pontepedriña ‘acelera’ las obras de asfaltado
- Jornada accidentada en Santiago: colisión en cadena, un atropello y un camión 'derriba' el alumbrado de Nadal
- Fallece un vecino de Vimianzo cuando estaba trabajando con un tractor
- ¿Hay que pagar 30 euros para ver las luces de Navidad de Vigo?
- Un AVE a Santiago a 350 km/h: cinco veces más veloz que el tren a Lugo