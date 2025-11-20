Acepta año y medio de cárcel un ribeirense sorprendido en una discoteca con cannabis y MDMA destinado a su venta

Un vecino de Ribeira aceptó una condena de un año y medio de cárcel tras ser sorprendido en las inmediaciones de una discoteca con cannabis y MDMA destinado a su venta.

Los hechos ocurrieron en el partido judicial de O Porriño, siendo juzgados por la sección segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra. El hombre reconoció lo ocurrido, por lo que fue condenado por un delito contra la salud pública en su modalidad de tráfico de drogas.

Todo sucedió el 23 de abril de 2023, cuando el varón fue hallado dentro de un vehículo en las cercanías de un local de ocio con cannabis y MDMA. Por ello, también fue condenado al pago de una multa de 413 euros. La ejecución de la pena de prisión queda suspendida por dos años, condicionada a que no delinca en ese plazo.

Por su parte, un vecino de Vilagarcía de Arousa también ha aceptado año y medio de prisión por vender tres envoltorios de heroína, siendo presenciado por agentes policiales.

Todo ocurrió el 1 de febrero de 2024, cuando el varón vendió tres envoltorios de heroína. Además de la pena de cárcel, se le impuso el pago de una multa de 61 euros, el valor de mercado de la droga decomisada. La pena privativa de libertad también se suspende durante dos años.