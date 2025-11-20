Cuando la calidad humana merece un premio: "Cando empecei traballaba no Hospital do Barbanza e na hostalería"

Dedicación, responsabilidad y calidad humana. Esos son los valores que han hecho a Esperanza Moraña, encargada del servicio de limpieza del Hospital do Barbanza, acreedora del Premio Especial a la Operadora de Limpieza, una distinción que recibió en Madrid.

Es el reconocimiento a una trayectoria profesional de más de 27 años en el Hospital do Barbanza, donde comenzó como limpiadora y desde hace tres años es la encargada general del servicio.

Esperanza Moraña co premio que lle entregaron en Madrid. / Cedida

«Este premio foi unha sorpresa para min e estou moi contenta», afirma Esperanza. Un reconocimiento que le llega a sus 61 años tras una vida en la que tuvo que esforzarse duro para salir adelante. «Cando empecei, tiña dous rapaces, e traballaba no hospital e no restaurante O Lagar, da Pobra, as fins de semana, a cuxos xerentes Santi e Ana lle estou moi agradecida», afirma. Durante un tiempo, se encargó también de la limpieza de la casa de un médico.

«Facía moitas horas, pero tiña rapaces pequenos e había que traballar». Un esforzo que, engade, «foi posible tamén grazas á axuda que me brindaron meus pais».

Un equipo unido

En su puesto actual, Esperanza asegura estar muy satisfecha y trabaja muy a gusto. «Somos un equipo unido e temos traballadoras moi boas, e sempre tentamos de consensuar as cousas e de que todas poidamos sentirnos ben».

Para ello, añade, «intento que todas traballemos contentas, porque facer un traballo a gusto é algo moi importante».

Esperanza, al igual que sus compañeras, es empleada de Nortex, compañía del Grupo Nortempo. Desde la empresa aseguran que «su compromiso con la excelencia, la gestión de equipos y la mejora continua la han convertido en un referente dentro de la organización».

El director general de Nortex, Alfonso Carballesa, acompañó a Esperanza durante la gala de entrega de premios, celebrada en la capital de España. Asegura que, «desde el primer momento vimos en ella su capacidad de liderazgo, trabajo en equipo e implicación con la calidad del servicio».

Fortaleza y compromiso

Todo ello, añade Carballeda, «compaginado con una situación personal compleja que nunca le impidió dar lo mejor de sí misma, demostrando una gran fortaleza y compromiso tanto con su equipo como con los pacientes del hospital barbanzano».

Este reconocimiento «é un plus máis», afirma Esperanza, para afrontar los años que le faltan para alcanzar la edad de jubilación y disfrutar después de una vida más relajada tras tanto tiempo de esfuerzo y trabajo.