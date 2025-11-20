A conselleira do Mar destaca na Pobra a forte aposta de Congalsa pola innovación e a sostibilidade
Marta Villaverde dixo que a compañía "é un exemplo da modernización do sector alimentario”
A Pobra
A conselleira do Mar, Marta Villaverde, visitou na Pobra a empresa Congalsa, dedicada á elaboración de produtos pesqueiros conxelados, onde destacou a aposta da compañía pola innovación tras coñecer os seus procesos produtivos e o seu compromiso pola sostibilidade.
Unha aposta que lle permite dar resposta ás necesidades do consumidor actual, “e que a sitúan como elemento tractor para o desenvolvemento da comarca e a converten nun exemplo da modernización do sector alimentario”, sinalou.
A conselleira lembrou que a Administración autonómica aumentará o vindeiro ano o orzamento para o impulso da competitividade das pemes de transformación un 5%, ata chegar aos 17 millóns de euros.
