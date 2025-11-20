El Cupón de la ONCE deja 35.000 euros en Rianxo

El Cupón Diario de la ONCE ha dejado en Rianxo un premio de 35.000 euros en el sorteo del miércoles día 19 de noviembre.

Óscar Castro Moares es el vendedor que ha dado la suerte a la localidad con estos 35.000 euros en su ruta de venta.

El Cupón Diario pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además, 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros) y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 20.700 vendedores y vendedoras de la organización. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es, y en establecimientos colaboradores autorizados.