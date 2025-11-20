Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Gobierno de Noia 'airea' las 156 facturas del PP en bares y restaurantes: "Una por día, hasta que Freire asuma responsabilidades"

Algunas corresponden a consumiciones en locales de hostelería "cuando el covid pegaba con más fuerza", señala el Ejecutivo

El exalcalde Santiago Freire, tercero por la izquierda, con los demás ediles del PP de Noia.

El exalcalde Santiago Freire, tercero por la izquierda, con los demás ediles del PP de Noia. / Suso Souto

Suso Souto

Noia

El Gobierno local de Noia (integrado por PSOE, Marea Cidadá y el edil no adscrito Luis Alamancos) ha decidido airear en las redes sociales las 156 facturas y tíckets que el grupo municipal del PP cargó al Concello durante el mandato del popular Santiago Freire por consumiciones en bares y restaurantes, en muchas ocasiones con militantes y simpatizantes de la formación.

"Mientras en Noia faltan recursos para servicios básicos, el PP gastó más de 30.000 euros en vinos, marisco, copas y chupitos, todo a cuenta del grupo municipal. Ahora, el exalcalde se defiende hablando de legalidad. Pero non hay decreto ni normativa que justifique usar dinero público para fiestas privadas. Eso no es política; es abuso y falta de respeto por los vecinos que pagan impuestos.

Las facturas hablan por sí solas: marisco, botellas de albariño, menús de lujo… y todo con el sello del PP de Noia. Llamarle a esto gasto ordinario es reírse en la cara de la gente. La dignidad institucional no se defiende con escusas: se defiende rindiendo cuentas y devolviendo lo que nunca se debió gastar", señala el teniente de alcalde, Manuel Seijas.

Además de denunciar los hechos ante la Fiscalía, el Ejecutivo noiés publicará una a una esas facturas "hasta que Santiago Freire asuma la responsabilidad política".

Una de esas facturas, por importe de 240 euros, corresponde a una cena a base de langostinos, mejillones, lubina, lenguado, rape y ternera, abonada a las 22.51 horas de 20 de noviembre de 2020, "probablemente en uno de los días en los que el covid pegaba más fuerte en nuestro municipio", explica Seijas.

