El Gobierno de Noia 'airea' las 156 facturas del PP en bares y restaurantes: "Una por día, hasta que Freire asuma responsabilidades"
Algunas corresponden a consumiciones en locales de hostelería "cuando el covid pegaba con más fuerza", señala el Ejecutivo
El Gobierno local de Noia (integrado por PSOE, Marea Cidadá y el edil no adscrito Luis Alamancos) ha decidido airear en las redes sociales las 156 facturas y tíckets que el grupo municipal del PP cargó al Concello durante el mandato del popular Santiago Freire por consumiciones en bares y restaurantes, en muchas ocasiones con militantes y simpatizantes de la formación.
"Mientras en Noia faltan recursos para servicios básicos, el PP gastó más de 30.000 euros en vinos, marisco, copas y chupitos, todo a cuenta del grupo municipal. Ahora, el exalcalde se defiende hablando de legalidad. Pero non hay decreto ni normativa que justifique usar dinero público para fiestas privadas. Eso no es política; es abuso y falta de respeto por los vecinos que pagan impuestos.
Las facturas hablan por sí solas: marisco, botellas de albariño, menús de lujo… y todo con el sello del PP de Noia. Llamarle a esto gasto ordinario es reírse en la cara de la gente. La dignidad institucional no se defiende con escusas: se defiende rindiendo cuentas y devolviendo lo que nunca se debió gastar", señala el teniente de alcalde, Manuel Seijas.
Además de denunciar los hechos ante la Fiscalía, el Ejecutivo noiés publicará una a una esas facturas "hasta que Santiago Freire asuma la responsabilidad política".
Una de esas facturas, por importe de 240 euros, corresponde a una cena a base de langostinos, mejillones, lubina, lenguado, rape y ternera, abonada a las 22.51 horas de 20 de noviembre de 2020, "probablemente en uno de los días en los que el covid pegaba más fuerte en nuestro municipio", explica Seijas.
- Llega la nieve a Galicia: cuatro lugares para disfrutarla desde Santiago
- La baliza V16 más barata de Santiago: dónde encontrarla homologada por la DGT sin pagar de más
- Los yeyés de Santiago y Compostela Solidaria: «Somos un ejemplo de sociedad civil activa»
- Reaparece la 'Atlántida gallega': así es el desconocido castro que solo puede visitarse cuando baja el nivel del agua
- Frenesí de obras en Milladoiro: comienza la transformación en A Madalena
- Carmen Porto deja la Corporación de Ames entre aplausos
- ¿Qué son las pequeñas placas blancas que han aparecido en la playa de Louro?
- El compostelano Luis Zahera consigue 'el premio gordo' en el Aguilar Film Festival y los Feroz anuncian el primer galardonado