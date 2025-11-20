El Gobierno de Noia 'airea' las 156 facturas del PP en bares y restaurantes: "Una por día, hasta que Freire asuma responsabilidades"

El Gobierno local de Noia (integrado por PSOE, Marea Cidadá y el edil no adscrito Luis Alamancos) ha decidido airear en las redes sociales las 156 facturas y tíckets que el grupo municipal del PP cargó al Concello durante el mandato del popular Santiago Freire por consumiciones en bares y restaurantes, en muchas ocasiones con militantes y simpatizantes de la formación.

"Mientras en Noia faltan recursos para servicios básicos, el PP gastó más de 30.000 euros en vinos, marisco, copas y chupitos, todo a cuenta del grupo municipal. Ahora, el exalcalde se defiende hablando de legalidad. Pero non hay decreto ni normativa que justifique usar dinero público para fiestas privadas. Eso no es política; es abuso y falta de respeto por los vecinos que pagan impuestos.

Las facturas hablan por sí solas: marisco, botellas de albariño, menús de lujo… y todo con el sello del PP de Noia. Llamarle a esto gasto ordinario es reírse en la cara de la gente. La dignidad institucional no se defiende con escusas: se defiende rindiendo cuentas y devolviendo lo que nunca se debió gastar", señala el teniente de alcalde, Manuel Seijas.

Además de denunciar los hechos ante la Fiscalía, el Ejecutivo noiés publicará una a una esas facturas "hasta que Santiago Freire asuma la responsabilidad política".

Una de esas facturas, por importe de 240 euros, corresponde a una cena a base de langostinos, mejillones, lubina, lenguado, rape y ternera, abonada a las 22.51 horas de 20 de noviembre de 2020, "probablemente en uno de los días en los que el covid pegaba más fuerte en nuestro municipio", explica Seijas.